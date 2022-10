“FORZA ITALIA SI SPACCHERÀ E BERLUSCONI-RONZULLI RIMARRANNO CON UN PUGNO DI MOSCHE” – LA SCOMMESSA DELLA MELONI È CHE IL PARTITO DI BERLUSCONI SIA ORMAI DESTINATO A DISINTEGRARSI. LA DUCETTA HA STRETTO UN PATTO DI FERRO CON SALVINI, DANDOGLI PIÙ DI QUANTO QUELLO SPERASSE. E PER SILVIONE, ORMAI RONZULLATO, SARÀ GAME OVER…

SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

Marco Antonellis per www.ilgiornaleditalia.it

Pace fatta tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni dopo l'elezione di Fontana alla presidenza della Camera (a proposito, c'è curiosità in transatlantico: arriveranno o no gli auguri di buon lavoro da Mosca?)?

silvio berlusconi licia ronzulli

Mica tanto se è vero come mormorano i più stretti collaboratori di Giorgia Meloni (anche se a tutti è stata imposta una durissima strategia del silenzio ed è partita la "caccia" alla fonte per scoprire chi rivela pepatissime indiscrezioni) che "per noi non ci sono problemi tanto non appena parte il governo Forza Italia si spaccherà e Berlusconi-Ronzulli rimarranno con un pugno di mosche in mano". Capito l'antifona?

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Insomma, questa è l'aria che si respira nel centrodestra alla vigilia delle consultazioni con il Quirinale. Non proprio un idillio.

silvio berlusconi licia ronzulli.

"Matteo Salvini ha già fatto l'accordo con Giorgia per lui non ci saranno problemi, incasserà quanto gli è stato promesso in termini di dicasteri (e grazie a ciò salverà la poltrona di segretario di via Bellerio) mentre per Silvio Berlusconi la musica cambia: o si adegua al volere di Giorgia oppure non riuscirà a tenere unito il partito e per lui sarà Game Over.

Giorgia Meloni rimarrà l'incontrastata regina del centrodestra con Matteo Salvini a fargli da paggetto. E tanti saluti a Silvio Berlusconi.

licia ronzulli silvio berlusconi

