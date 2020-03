DUOMO POLITIK - MANAGER DISPERATI A MILANO: LE ESCORT INCROCIANO LE GAMBE, LE LAVANDERIE CINESI CHIUDONO. E LE MOGLI NON VOGLIONO S…TIRARE - TE LO DO IO LO SMART WORKING: ALLE ASSICURAZIONI GENERALI SI FA 3 GIORNI SU 5. COSÌ GLI ALTRI 2 UNO PUÒ INFETTARSI LIBERAMENTE. IL MOTIVO? I SERVER NON SONO ABBASTANZA POTENTI - PARTE DELLA SINISTRA AMBIENTALISTA GIOISCE DEL VIRUS - MATTINZOLI HA INCONTRATO ANCHE I VERTICI DI FORZA ITALIA? - SALA RINVIA LE NOMINE - SE L'INTER PIANGE, IL MILAN NON RIDE