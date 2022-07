LA DRAGHISSIMA NATALIA ASPESI CONTINUA IL DUELLO CON I LETTORI GRILLINI DEL "VENERDI'" - ''CHI FINANZIA CONTE? PERCHÉ UN GIORNALETTO (“IL FATTO”) PARE EDITO SOLO PER LUI? PERCHÉ UNA TELEVISIONE (LA7) GLI DEDICA ORE OGNI GIORNO? COME MAI SOLO PUTIN SI È DETTO FELICE DELLA DECISIONE DI DRAGHI DI DIMETTERSI?'' – ''PERCHÉ UN PASTICCIONE SENZA STORIA SAREBBE MEGLIO DI UNO CHE HA CONDOTTO SERENAMENTE LA BCE? NON È DI PAROLE DI SINISTRA CHE OGGI IL PAESE HA BISOGNO, MA DI COMPETENZA. L’AVVOCATO NON HA NULLA DI TUTTO CIÒ…”