DAGOREPORT! COSA BOLLE NELLA TESTA DI ZELENSKY - IL VIAGGIO A GEDDA PER IL SUMMIT DELLA LEGA ARABA NON È STATO GRANCHÉ APPREZZATO DAI LEADER MONDIALI SBARCATI A HIROSHIMA IN OCCASIONE DEL G7: VIENE LETTO COME UN GESTO ‘’DISTENSIVO’’ VERSO LA CINA - MA L’EX COMICO, PRIMA DI LANCIARE A FINE MESE LA CONTROFFENSIVA, PROVA A FLETTERE I MUSCOLI, GIOCANDO SU VARI TAVOLI PER OTTENERE ALLA FINE IL MIGLIOR ACCORDO CON PUTIN. LA PROVA? CONTRARIAMENTE A CIÒ CHE HA DICHIARATO NELLA RECENTI VISITA ROMANA, ZELENSKY STA NEGOZIANDO UN PIANO DI PACE CON IL VATICANO E LA CINA…