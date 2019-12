COME MAI LA CINA CONTINUA A RICEVERE FIOR DI QUATTRINI DALLA BANCA MONDIALE? – ANCHE SE LA SUA ECONOMIA HA SUPERATO (DA TEMPO) LA SOGLIA DELLO SVILUPPO, PECHINO HA RICEVUTO NEL 2018 1,3 MILIARDI DI DOLLARI – QUEI FONDI, STANZIATI DAL TESORO USA, SERVIVANO PER INIZIATIVE NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE. E XI JINPING INFATTI LI USA PER COSTRUIRE I CAMPI DI “RIEDUCAZIONE” DOVE RINCHIUDE I MUSULMANI UIGURI E CHE PER IL BLOG DI GRILLO SONO FAKE NEWS… – VIDEO