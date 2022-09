DA La Zanzara – Radio 24

“Sono fascista più che mai, al governo ci sono delinquenti, ci vorrebbe una rivoluzione. Le condanne non mi interessano, i comunisti andrebbero marchiati. Sono parassiti, la rovina dall’Italia”. Ferdinando Polegato, il ristoratore mussoliniano di Sequals (Pn), più volte sotto inchiesta per apologia di fascismo, sempre vestito in camicia nera e fez, parla a La Zanzara su Radio 24 a meno di venti giorni dal voto.

giorgia meloni

“Siamo sotto una dittatura – dice Polegato – e io vorrei che tornasse il cavalier Benito Mussolini, l’unico”. Ma lei andrà a votare alla fine?: “I fascisti votano tutti per la Meloni. Anche se lei non vuole che facciamo il saluto romano, non è che mi piaccia tanto. Ma piuttosto di avere dei parassiti come il Pd o Calenda, dei rifiuti umani…vado a votare per la Meloni. E voi della Zanzara siete dei culattoni, io credo in Dio Patria e famiglia”.

