“GENNY”, IL CASO SI INGROSSA – ITALIA VIVA PRESENTA UN’INTERROGAZIONE E CHIEDE AL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO DI CHIARIRE LA PRESUNTA NOMINA DI MARIA ROSARIA BOCCIA A “CONSIGLIERA PER I GRANDI EVENTI”: “IL SUO CURRICULUM RISULTA PALESEMENTE CARENTE. DEL PARI, LA PRESENZA ACCANTO AL MINISTRO APPARE COSTANTE ANCHE IN OCCASIONE DI EVENTI UFFICIALI, FACENDO SORGERE INTERROGATIVI CIRCA IL SUO RUOLO E LE SUE RESPONSABILITÀ"

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano alla camera 1

Governo, Iv a Sangiuliano: chiarire se Boccia ha incarico ministero

(askanews) - "Lo scorso 26 agosto Maria Rosaria Boccia ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essere stata nominata dal Ministro come sua consigliera per i grandi eventi;

la notizia, inizialmente smentita dall'ufficio stampa del Ministro, è stata poi confermata dalla stessa interessata, che ha giustificato la mancata ufficialità per via dei tempi tecnici di implementazione del decreto di nomina, che già vi sarebbe".

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI A POLIGNANO

Lo scrivono i senatori di Italia Viva Daniela Sbrollini e Ivan Scalfarotto in una interrogazione al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"Il curriculum di Maria Rosaria Boccia - sostengono - risulta palesemente carente sia rispetto alle tematiche di interesse del dicastero in indirizzo, sia rispetto all''organizzazione di grandi eventi in generale;

del pari, la presenza di Maria Rosaria Boccia accanto al Ministro appare costante anche in occasione di eventi ufficiali, facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità".

storia di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere per i grandi eventi del ministero della cultura

I senatori Iv chiedono quindi di sapere "se il Ministro abbia conferito un incarico di responsabilità o consulenza a Maria Rosaria Boccia e, nel caso, in che data e se tale nomina sia stata formalizzata;

se in passato Maria Rosaria Boccia abbia svolto, a qualsiasi titolo, incarichi per il Ministro in indirizzo e, nel caso, in quali occasioni e con quali finalità;

in quali occasioni Maria Rosaria Boccia abbia partecipato, insieme al Ministro in indirizzo, a eventi culturali e istituzionali e se il Ministero della cultura ha contributo, anche solo parzialmente o in via organizzativa, alle spese di viaggio, vitto e alloggio della stessa"

ARTICOLI CORRELATI

gennaro sangiuliano maria rosaria boccia maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 2 maria rosaria boccia alla camera dei deputati 2 gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 1 maria rosaria boccia 9 maria rosaria boccia 14 maria rosaria boccia 10 gennaro sangiuliano maria rosaria boccia maria rosaria boccia al meeting di rimini con gennaro sangiuliano 1

maria rosaria boccia con luca palamara MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 2

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano storia instagram di maria rosaria boccia sulla nomina a consigliere di sangiuliano MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 1 profilo instagram di post di maria rosaria boccia

MARIA ROSARIA BOCCIA A IL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO IN PUGLIA - 3

maria rosaria boccia alla camera dei deputati 3 maria rosaria boccia 29