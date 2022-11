LICIA, LA SPINA NEL FIANCO DI GIORGIA MELONI – LA RONZULLI, IN UN’INTERVISTA ALLA “STAMPA”, PRIMA DICE CHE FARE OPPOSIZIONE AL GOVERNO DI CENTRODESTRA SAREBBE “MASOCHISTA”, POI AFFONDA LE MISURE SUL COVID DELL’ESECUTIVO, COME IL REINTEGRO DEI MEDICI NON VACCINATI “CHI È NO-VAX E VA CONTRO LA MEDICINA NON DOVREBBE OPERARE IN CAMPO SANITARIO” – “PERCHÉ LA MELONI HA DETTO DI NON ESSERE RICATTABILE? LO CHIEDA A LEI” – GLI APPUNTI E GLI AUDIO DI BERLUSCONI E IL PARTITO SPACCATO: “LO NEGO. FORZA ITALIA PER LA SUA STESSA NATURA NON PUÒ ESSERE UN PARTITO DIVISO: C'È UN LEADER FORTE CHE ASCOLTA TUTTI E POI DECIDE” (PARLA DI BERLUSCONI O DI SE STESSA?)