“GIORGETTI ERA STATO INFORMATO” - LA VICEMINISTRA GRILLINA ALESSANDRA TODDE SMENTISCE LE INDISCREZIONI SUL “FASTIDIO” DEL TITOLARE DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA BOZZA DEL DECRETO ANTI-DELOCALIZZAZIONI: “È STATA CONDIVISA GIORNI FA” - MA LE POLEMICHE PARTITE DA CONFINDUSTRIA SULLA NORMA NON SI PLACANO. E GIORGETTI CONTINUA A TRINCERARSI DIETRO UN RUMOROSO SILENZIO…

GIANCARLO GIORGETTI

IL DECRETO ANTI-DELOCALIZZAZIONI? “NON ESISTE” - IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, GIANCARLO GIORGETTI È MOLTO IRRITATO PER LA BOZZA DELLA LEGGE PENSATA DA ANDREA ORLANDO INSIEME ALLA VICE MINISTRA AL MISE, LA GRILLINA ALESSANDRA TODDE. GIORGETTI È RIMASTO IN SILENZIO E SI È TRINCERATO IN UN NO COMMENT, VISTO CHE È STATO ESCLUSO DALLA PROPOSTA. IL RAGIONAMENTO DEL LEGHISTA È CHE QUALSIASI MISURA NON DEBBA ESSERE PUNITIVA PER LE IMPRESE: ALTRIMENTI SI CORRE IL RISCHIO DI BLOCCARE LE AZIENDE STRANIERE CHE VOGLIONO INVESTIRE IN ITALIA - L’INTEMERATA DI BONOMI

ALESSANDRA TODDE

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/decreto-anti-delocalizzazioni-ldquo-non-esiste-rdquo-ministro-280569.htm

"DELOCALIZZAZIONI, GIORGETTI ERA STATO INFORMATO" TODDE SMENTISCE IL SUO MINISTRO:

Federico Capurso per “La Stampa”

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti non fa molto per nascondere, in questi giorni, la sua irritazione per il decreto anti-delocalizzazione a cui stanno lavorando il titolare del Lavoro Andrea Orlando e la vice ministra del Mise Alessandra Todde.

MARIO DRAGHI GIANCARLO GIORGETTI

Ostenta silenzio, perché non sarebbe «mai stato coinvolto sul dossier», lasciavano trapelare ieri gli uomini più vicini al numero due della Lega, come raccontato sulle pagine di questo giornale. Un modo - sibilano in ambienti di governo, sponda centrosinistra - per smarcarsi da quanto prodotto finora e spalleggiare Confindustria, che chiede a gran voce modifiche sostanziali. Ma una mail, inviata a cavallo tra la prima e la seconda settimana di agosto, sembra smontare la ricostruzione del titolare del Mise.

MARIO DRAGHI GIANCARLO GIORGETTI

Secondo quanto risulta a La Stampa, in quei giorni è stata inviata dalla vice ministra Todde la bozza del decreto agli uffici di via Veneto, poi inoltrata agli uomini più vicini a Giorgetti. Il giorno seguente, da quegli stessi uffici, arriva infatti una risposta alla mail di Todde, con consigli e osservazioni per eventuali modifiche al testo.

giuseppe conte al meeting di rimini

Insomma, Giorgetti sarebbe stato pienamente informato, da più di due settimane, del contenuto del decreto. «Io lavoro sempre in trasparenza, in condivisione con gli uffici di struttura del Mise - si difende Todde -. La bozza è stata condivisa con tutti giorni fa. E non ho problemi a relazionarmi con il ministro Giorgetti, con cui stiamo facendo un buon lavoro».

andrea orlando e giancarlo giorgetti

Le polemiche, però, «lasciamole fuori - chiede la vice ministra M5S -. Chiunque dica che questa è una proposta anti-imprese, però, credo non abbia letto la bozza in maniera accurata». Si vuole evitare a tutti i costi uno scontro frontale interno al Mise, specie dopo gli attacchi subiti da Confindustria, ma la pressione inizia a salire.

Per la prima volta interviene, non a caso, il leader grillino Giuseppe Conte che a margine del suo intervento al Meeting di Rimini prima accarezza le posizioni di Confindustria, chiedendo di mettere da parte «qualsiasi volontà di punire le imprese», ma poi alza un muro intorno al decreto.

CONTE GIORGETTI

«Si devono pianificare gli interventi per rendere più difficili le pratiche di licenziamento con un semplice whatsapp - spiega Conte - ed evitare il "mordi e fuggi" di imprese che arrivano in Italia, approfittano dei benefici economici e poi delocalizzano». E l'ultima versione del decreto Orlando-Todde, prosegue il presidente M5S, «va nella direzione di una responsabilizzazione nel percorso di delocalizzazione».

GIANCARLO GIORGETTI MATTEO SALVINI 1

E gli fa eco il capodelegazione dei Cinque stelle al governo, il ministro Stefano Patuanelli: «Il lavoro che stanno facendo Orlando e Todde va difeso e spiegato. Credo che quando Confindustria avrà letto e compreso il percorso che si sta facendo, non potrà che condividerne i principi». Ad agevolare i buoni uffici tra Orlando, Todde e gli industriali, arriva poi la conferma che le sanzioni previste per le aziende sono sparite dal testo della bozza. Ma la strada del decreto è ancora lunga.

MATTEO SALVINI E GIANCARLO GIORGETTI ALL HOTEL MIAMI DI MILANO MARITTIMA alessandra todde e stefano patuanelli nell elicottero di stato video jacopo gasparetti 1 alessandra todde e stefano patuanelli nell elicottero di stato video jacopo gasparetti MARIA ANGELA DANZI - SABRINA PIGNEDOLI - LUIGI DI MAIO - ALESSANDRA TODDE - CHIARA MARIA GEMMA - DANIELA RONDINELLI alessandra todde e stefano patuanelli nell elicottero di stato video jacopo gasparetti 3 Alessandra Todde alessandra todde e stefano patuanelli nell elicottero di stato video jacopo gasparetti 2