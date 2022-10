“GIORGIA MELONI PUÒ AVERE LA PAURA DI EREDITARE UN PAESE IN QUESTE CONDIZIONI MA IN QUESTO MOMENTO PUÒ CONTARE SU DRAGHI E MATTARELLA CHE LA STANNO INSTRADANDO…” - A “OTTO E MEZZO” LUCIO CARACCIOLO ESAMINA L’ENORME SCOGLIO CHE SI TROVA DAVANTI FRATELLI D’ITALIA: “UN PAESE CON 2800 MILIARDI DI DEBITO CHE NON HA POTERE NEGOZIALE SUL FRONTE INTERNAZIONALE, GIOCA DA SOLO IN EUROPA E DEVE FARE I CONTI CON LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA. PER L'INCARICO DI GOVERNO CHE DOVRÀ ASSUMERE…"

Da www.liberoquotidiano.it

LUCIO CARACCIOLO

Lucio Caracciolo a Otto e Mezzo parla dei prossimi impegni che riguardano Giorgia Meloni. Il direttore di Limes non usa giri di parole e spiega qual è il Paese che eredita la premier in pectore. Di fatto in questo momento gli italiani stanno affrontando una delle crisi economiche più dure degli ultimi anni. Il caro energia, ma anche l'inflazione alle stelle stanno erodendo il potere di acquisto delle famiglie che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese.

Caracciolo nella sua analisi smentisce in modo netto la narrazione della sinistra che vuole una Meloni "in preda alla foga del potere" per la sfida di governo e afferma: "La vedo molto tranquilla. In questo momento può contare su Draghi e Mattarella che la stanno instradando per l'incarico di governo che dovrà assumere".

SERGIO MATTARELLA GIORGIA MELONI MEME

Poi però precisa: "La Meloni può avere la paura di ereditare un Paese in queste condizioni. Un Paese con 2800 miliardi di debito che non ha potere negoziale sul fronte internazionale. Un Paese che deve fare i conti con le conseguenze della guerra, un Paese che gioca da solo in Europa".

E ancora: "Eredita un Paese che ha grossi problemi sulla crisi energetica e sulla crisi che sta investendo le famiglie, ecco tutto questo potrebbe spaventare la Meloni". Ora la leader di Fratelli d'Italia attende la prova di governo. Gli italiani le hanno dato un mandato chiaro che lei stessa ha raccolto con entusiasmo affermando che non tradirà le aspettative del Paese.