“IL GIUDIZIO COMPLESSIVO È POSITIVO, MA CON ALCUNI RILIEVI CRITICI” – IL COMMISSARIO UE ALL’ECONOMIA, L’ITALIANO PAOLO GENTILONI, SPIEGA L’OPINIONE DELLA COMMISSIONE SULLA MANOVRA ITALIANA: “L’INVITO ERA TENERE SOTTO CONTROLLO LA SPESA CORRENTE E QUESTA RACCOMANDAZIONE DI PRUDENZA È STATA PERCEPITA” – MA POI ARRIVA LA BASTONATA: “CI POSSONO ESSERE ALCUNE MISURE CHE POSSONO RIGUARDARE OBIETTIVI DEL PNRR, CHE BISOGNA EVITARE DI CONTRADDIRE. IN PARTICOLARE ALCUNI OBIETTIVI LEGATI AI PAGAMENTI DIGITALI…”

1. GENTILONI, GIUDIZIO SU ITALIA POSITIVO CON RILIEVI CRITICI

(ANSA) - "Un giudizio complessivo positivo con alcuni rilievi critici". E' la sintesi che il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni ha dato dell'Opinione della Commissione sulla bozza programmatica di bilancio parlando con la stampa a Strasburgo.

2. GENTILONI, IL GOVERNO HA RACCOLTO RACCOMANDAZIONE PRUDENZA

(ANSA) - L'invito dell'Ue all'Italia era "in sostanza di tenere sotto controllo la spesa corrente in un periodo come questo caratterizzato da alta inflazione e dalla stretta della politica monetaria e questa raccomandazione di prudenza è stata percepita dal governo". Lo ha segnalato il commissario europeo Paolo Gentiloni, commentando l'Opinione della Commissione sulla bozza programmatica di bilancio.

3. GENTILONI,NON CONTRADDIRE TARGET PNRR SU PAGAMENTI DIGITALI

(ANSA) - Nella manovra italiana "ci possono essere alcune misure specifiche che possono riguardare o aver riguardato obiettivi del Pnrr e che bisogna evitare di contraddire, capovolgere. In particolare questo riguarda alcuni obiettivi legati ai pagamenti digitali. Questo è l'elemento che può incrociare due terreni distinti come legge di bilancio e Pnrr". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni parlando con la stampa a Strasburgo. "Ne stiamo discutendo con le autorità italiane".

4. GENTILONI, ITALIA PROCEDA SU RIFORMA DEL FISCO

(ANSA) - Dalla Commissione Ue c'è l'invito all'Italia "a procedere sulla riforma del fisco". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni parlando dell'Opinione sulla manovra italiana. "Ci sono rilievi in particolare su misure legate ai pagamenti digitali e all'evasione fiscale", ha aggiunto. "Per noi principale in questo momento era di avere un atteggiamento di prudenza da parte delle autorità italiane nel bilancio, perché siamo in un contesto molto complicato". La manovra "è stata fatta molto rapidamente e immagino con diverse richieste alle quali far fronte: complessivamente c'è un equilibrio".