20 ott 2019 12:52

“GIUSEPPI”, FAI PULIZIE IN FAMIGLIA - SGARBI: “TRA GLI EVASORI DA ARRESTARE, COME VUOLE CONTE, VA RISERVATA UNA CELLA DI PRIMA CLASSE, AL PADRE DI OLIVIA PALADINO, SUA ATTUALE COMPAGNA. CESARE PALADINO È IL PROPRIETARIO DEL 'PLAZA HOTEL' DI ROMA DI VIA DEL CORSO. È STATO CONDANNATO E HA PATTEGGIATO UN ANNO E SEI MESI DI CONDANNA PERCHÉ FACEVA PAGARE LA TASSA DI SOGGIORNO AI CLIENTI E POI SE LA INTASCAVA…”

Comunicato stampa GIUSEPPE CONTE E OLIVIA PALADINO Vittorio Sgarbi chiama in causa la compagna del premier Conte e il padre di lei, Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza, condannato per essersi appropriato di 2 milioni di euro della tassa di soggiorno incassata e mai versata. “Tra gli evasori da arrestare, come vuole il presidente Conte, va riservata una cella di prima classe, al padre di Olivia Paladino, sua attuale compagna. Cesare Paladino è il proprietario del Plaza hotel di Roma di via del Corso. Ora, il padre di Olivia Paladino è stato condannato e ha patteggiato un anno e sei mesi di condanna perché faceva pagare la tassa di soggiorno ai clienti e poi se la intascava: l’importo accertato dell’evasione, che è un vero e proprio furto all’erario dello Stato, è di oltre 2 milioni di euro. Si aggiunga che la figlia, essendo amministratore del Plaza ,non poteva non sapere. Una buona occasione per il Presidente del Consiglio di dare l’esempio, accompagnandoli in carcere” l’Ufficio Stampa cesare paladino olivia e cesare paladino