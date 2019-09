23 set 2019 13:16

UN “GIUSEPPI” PER TUTTE LE STAGIONI - CAMALECONTE! NELLO SPAZIO DI DUE GIORNI IL PREMIER HA ELOGIATO LE ONG ALLA FESTA DEI DALEMONI, POI SI È TRASFORMATO IN ORBANIANO AD "ATREJU", DOVE HA DETTO CHE LUI PURTROPPO NON PUÒ FARE UN MURO ANTI-MIGRANTI COME L'UNGHERIA PERCHÉ L’ITALIA HA IL MARE - POI TERMINA LA TRE GIORNI PARACULA SBACIUCCHIANDOSI CON LANDINI – CALENDA: “COME UNA GIACCA A VENTO LEGGERA. LA METTI SU TUTTO” – VIDEO