27 ago 2022 16:45

“UN GOVERNO MELONI? DURERÀ UN ANNO, POI SALVINI LO FARÀ CADERE. CONOSCO LA SPECIALITÀ DELLA CASA” – DI MAIO METTE IL DITO NELLA PIAGA DEL CENTRODESTRA E NE APPROFITTA PER TORNARE A INFILZARE L’EX “DUCETTA”: “A LIVELLO INTERNAZIONALE NON PUÒ GARANTIRE NULLA PERCHÉ SARÀ COMMISSARIATA DA SALVINI E BERLUSCONI. È CON I LORO VOTI CHE ANDRÀ, NEL CASO, A PALAZZO CHIGI E A LORO DOVRÀ RENDERE CONTO. QUEI DUE HANNO GIÀ FATTO PROPOSTE PER 100 MILIARDI DI SPESA E…”