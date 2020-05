“IL GOVERNO È LIBERO DI IMPICCARSI ALLA CORDA CHE PREFERISCE” – VINCENZO DE LUCA SUONA LA SVEGLIA A CONTE: “C’È UNO SCONTRO INTERNO CHE HA COMPLICATO E RITARDATO L’ITER DEL DECRETO RILANCIO” – “IL VERO GRANDE PUNTO CRITICO IRRISOLTO È LA PALUDE BUROCRATICA. GLI INCONTRI TRA AMICI? SONO COMMOSSO. DAL 4 MAGGIO AD OGGI, INSEGUENDO GLI "AFFETTI STABILI", SONO ARRIVATE DAL NORD IN CAMPANIA OLTRE 20MILA PERSONE; 1500 SONO IN ISOLAMENTO” – VIDEO

Flavia Amabile per “la Stampa”

Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ha seguito con preoccupazione i continui rinvii del governo. Dopo settimane di trattative il decreto aprile è diventato decreto rilancio accumulando un ritardo che rende ogni giorno più difficile l' avvio della ripresa.

«C' è uno scontro interno al governo - a volte con residui di ideologismi - che ha complicato e ritardato l' iter del provvedimento. E questo non potrà non avere riflessi sui territori e sulle categorie economiche».

La regolarizzazione dei migranti è uno dei punti più critici. Da che parte sta?

«Il vero grande punto critico - che rimane sostanzialmente irrisolto - è rappresentato dalla "palude burocratica". È indispensabile consentire a chiunque voglia investire di farlo in 24 ore, sulla base di autocertificazioni. Se neanche ora troviamo il coraggio di farlo, non andremo lontano. Poi ci sono singole questioni: quella sui migranti ha registrato atteggiamenti sconcertanti. Regolarizzare è indispensabile all' economia e alla legalità. Cosi come è indispensabile garantire che chi viene in Italia per delinquere, vada in galera».

Il governo vuole dare via libera da lunedì agli incontri tra amici.

«Sono commosso, quasi come per gli "affetti stabili" e i parenti di sesto grado. Dal 4 maggio ad oggi, inseguendo gli "affetti stabili", sono arrivate dal Nord in Campania oltre 20mila persone; 1500 sono in isolamento ».

Quando pensa che la Campania si potrà aprire agli arrivi da altre regioni?

«Rimarrà vietato l' ingresso da fuori regione tranne che per motivi di lavoro o di salute. Credo che se ne possa riparlare a inizio giugno. Mantenere il divieto è il presupposto per avere più flessibilità nelle singole regioni».

La Lega vi accusa di essere molto indietro sui reagenti e, quindi, sui tamponi.

«Non credo che siamo "molto indietro" per i tamponi. Abbiamo utilizzato al massimo le risorse disponibili. Abbiamo dovuto combattere per ottenere da Roma l' invio di tamponi e reagenti. Detto questo, confermo che non abbiamo coltivato la "tamponite"-. Abbiamo seguito i protocolli delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali.

E, senza aver "tamponato" l' universo mondo, oltre ogni ragionevolezza, siamo oggi fra le grandi regioni, quella che ha il minor numero di decessi e di positivi, avendo anche tutelato al meglio le case per anziani. E abbiano un piano per una campagna vasta di test sierologici, per avere un quadro epidemiologico aggiornato e veritiero».

Ci sono 120mila campani in attesa della cassa integrazione. Secondo la Lega per mancanza di comunicazione tra Inps e uffici regionali.

«La Campania è la prima regione d' Italia ad aver trasferito tutti i dati all' Inps. Non è a noi che si deve chiedere conto».

Il turismo è una delle principali voci dell' economia campana. Che tempi prevede per la ripresa?

«Quello turistico alberghiero è il comparto in maggiore sofferenza. Vedo che nel decreto del Governo si prevedono aiuti per 2,5 miliardi per il settore. Mi sembra francamente poco. Peraltro, occorre tener conto del fatto che la ripresa non sarà rapida. Occorre ricreare fiducia nelle famiglie».

Se i tempi saranno lunghi si rischia una crisi economica e sociale da cui sarà difficile uscire.

«Da noi, più che altrove, la crisi morde. Per questo la Fase 2 l' abbiamo cominciata già da 20 giorni. Abbiamo varato un Piano socio-economico di quasi un miliardo di euro - il più importante d' Italia - per imprese, autonomi, professionisti, pensionati e famiglie. Il Piano prevede 2000 euro di contributo per le piccole imprese.

In due settimane - è un altro miracolo - abbiamo già emesso 70mila mandati di pagamento su 105mila richieste di piccole imprese. Completiamo i pagamenti la prossima settimana. Stessi tempi per il pagamento di mille euro per professionisti e autonomi (70mila domande). Portiamo a maggio e giugno le pensioni al minimo di 250mila anziani, fino a mille auro. Abbiamo appena ratificato un accordo con l' Inps. E poi, sono in corso contributi alloggiativi, aiuti alle famiglie con disabili, contributi agli studenti universitari. Ha conoscenza di qualcosa di simile in altre parti d' Italia?».

Nonostante i vostri appelli nulla da fare per le elezioni a luglio.

«Tra settembre e ottobre sarebbe l' inferno: scuole appena aperte da richiudere e da sanificare, prima e dopo; probabile ripresa di Covid; contemporanea epidemia influenzale che si sovrapporrebbe al Covid con sintomi identici; pesante crisi sociale. Il voto nell' ultima settimana di luglio appare francamente meno complicato. Ma il governo è libero di impiccarsi alla corda che preferisce».

