“GOVERNO DI SVOLTA O VOTO” - LA DELEGAZIONE DEL PD INCONTRA MATTARELLA E NICOLA ZINGARETTI SI DICE “DISPONIBILE A VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DI UNA MAGGIORANZA E L’AVVIO DI UNA FASE POLITICA NUOVA” - MA CHIEDE “DISCONTINUITÀ”, CHE VUOL DIRE NO A UN CONTE-BIS - “SE NON CI SONO LE CONDIZIONI, LO SBOCCO NATURALE SARANNO LE ELEZIONI” - LA MELONI: “IPOTESI PD-M5S È OSCENA. VOTO SUBITO O MANDATO AL CENTRODESTRA” – VIDEO

(LaPresse) - "Abbiamo espresso al presidente la disponibilità a verificare la possibilità di una maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova nel segno della discontinuità politica e programmatica". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

CONSULTAZIONI, ZINGARETTI: CON M5S DISTANZE, NO GOVERNO A TUTTI I COSTI

(LaPresse) - Con il M5S c'è "una distanza politica", ma "riteniamo utile provare a dare al Paese un Governo di svolta". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

Il leader dem ha chiuso poi alla possibilità di un Governo "a tutti i costi".

CONSULTAZIONI, ZINGARETTI: SCELTA NON FACILE, PONIAMO PRINCIPI IRRINUNCIABILI

(LaPresse) - "Per noi non è una scelta facile perché l'eredità del precedente Governo è pesante, ma siamo preoccupati per le condizioni economiche. Ma abbiamo indicato condizioni chiare e principi non negoziabili". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

CONSULTAZIONI, ZINGARETTI: GOVERNO DI SVOLTA, ALTERNATIVO A DESTRE O VOTO

(LaPresse) - "Quello che serve è un Governo di svolta, alternativo alle destre., con una ampia base parlamentare. Se non dovessero esistere queste condizioni tutte da verificare, lo sbocco naturale della crisi saranno le elezioni ". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

CONSULTAZIONI, MELONI: PER FDI ELEZIONI UNICO ESITO POSSIBILE CRISI

(LaPresse) - "In un confronto franco e schietto FdI ha ribadito la sua posizione. Creiamo poca suspense e ne faccio un motivo di vanto, credo sia un fatto di rispetto del popolo italiano. Noi abbiamo detto le stesse cose, avremmo voluto trovarci qui qualche mese fa, che qualcuno ci avesse dato retta quando dicevamo che il governo giallo-verde non poteva durare. Le elezioni sono per FdI l'unico esito possibile e l'esito più rispettoso dell'Italia e della Costituzione". Lo ha detto la presidente di FdI Giorgia Meloni dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

CONSULTAZIONI, MELONI: SENZA VOTO MATTARELLA DIA MANDATO A CENTRODESTRA

(LaPresse) - "Se invece il presidente Mattarella dovesse scegliere l'ipotesi di un mandato allora forse bisognerebbe ripartire dalle elezioni del 2018 e affidare il mandato a un esponente di centrodestra perché sarebbe più affine alla volontà popolare". Lo ha detto la presidente di FdI Giorgia Meloni dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

CONSULTAZIONI, MELONI: HO SENTITO SALVINI. CON VOTO LEGA E FDI INSIEME

(LaPresse) - Ha sentito Salvini? "L'ho sentito penso che si andasse al voto ci sarebbe una compagine formata da fdI e dalla Lega e come sappiamo sarebbe già maggioritaria nel Paese secondo le indicazioni che ci arrivano dai sondaggi e dalle elezioni". Lo ha detto la presidente di FdI Giorgia Meloni dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la crisi di Governo.

Meloni: L'ipotesi di un governo M5s-Pd per me è oscena

(LaPresse) - "L'ipotesi di un governo M5s-Pd per me è oscena perché cambia diametralmente le politiche" su migranti, fisco, Ue. "Non è questa la soluzione. La soluzione sono le elezioni anche per chiedere stabilità". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, parlando con i cronisti dopo le consultazioni con il Capo dello Stato.

