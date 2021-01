“IL GOVERNONE URSULA? NON PENSO SIA UN’IPOTESI PLAUSIBILE” - IL PIZZINO DI SALVINI AL CAVALIERE: “MI RIFIUTO DI PENSARE A UN GOVERNO PD-5 STELLE-LEU BOLDRINI E FORZA ITALIA PER IL BENE CHE VOGLIO A BERLUSCONI” - DOPO GLI ARRESTI PER DROGA NELLA CASA DELLA CITOFONATA (SCUSI, LEI SPACCIA?), IL CAPITONE GONGOLA: LA RIFAREI, IL TEMPO È GALANTUOMO, LA DROGA FA MALE. LA LEGA VUOLE IL MODELLO SAN PATRIGNANO" – VIDEO

Da video.corriere.it

salvini citofono

«Mi rifiuto di pensare a un governo Pd-5 Stelle-Leu Boldrini e Forza Italia, mi rifiuto io a nome di Forza Italia per il bene che voglio a Silvio Berlusconi, a FI e per l'idea del centrodestra che governa la maggioranza dei comuni e delle regioni nel Paese. La domanda non è con chi, ma per fare cosa». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini durante un convegno online sulla Shoah.

SALVINI

Valerio Baroncini per ilrestodelcarlino.it

La mattinata di Matteo Salvini inizia con il Resto del Carlino e la notizia in prima pagina degli arresti nella casa della citofonata delle polemiche. Dal 21 gennaio 2020 al 27 gennaio 2021, è il gioco del rovescio: "Il tempo è galantuomo, la droga fa male", scrive subito il leader della Lega su Facebook. E alla fine di una giornata matta segnata ancora dalla crisi di governo, Salvini dice che quella citofonata la rifarebbe, e la rifarebbe ancora, nonostante tutto e tutti, "perché la lotta alla droga è una priorità".

SALVINI CITOFONO

Salvini, che effetto le ha fatto leggere la notizia degli arresti dopo il clamore della citofonata? Lei accusò quella famiglia di spaccio, e fu travolto da fischi e urla. Ora padre e madre finiscono nei guai, mentre il figlio è estraneo.

"Al di là della soddisfazione personale, sono felice per quelle mamme e per quei papà con cui avevo parlato a Bologna. Mi ricordo quanto fossero preoccupati e arrabbiati per la salute e la sicurezza dei loro figli e oggi sono più tranquilli. Il Pilastro a Bologna e molte altre periferie come Quarto Oggiaro a Milano o lo Zen a Palermo non meritano di essere associate a spaccio e delinquenza. Grazie a forze dell’ordine e magistratura".

salvini

Ma tornerebbe in via Deledda oggi, a suonare quel citofono? A distanza di tempo, quel gesto non le è sembrato troppo aggressivo, elettorale, spettacolare? Fu la svolta della campagna elettorale nell’Emilia del mancato ribaltone.

"Per me la lotta alla droga è una priorità e quindi combattere lo spaccio in ogni quartiere – senza se e senza ma – è un dovere per ogni buon politico. In Parlamento c’è una proposta di cento parlamentari che propongono lo spaccio di Stato. La Lega preferisce il modello San Patrignano".

Quella famiglia, ora arrestata, disse che lei li aveva rovinati e, insieme con un legale, annunciò una causa. Come commenta oggi quelle affermazioni? Ci sono stati sviluppi?

berlusconi salvini

"Dico che in casa di questi signori hanno trovato anche proiettili, stupefacenti e banconote false. Vorrei sapere quante famiglie sono state rovinate da quella droga. Non mi aspetto le scuse della sinistra radical-chic o di qualche commentatore schierato: mi basta il grazie delle mamme e dei papà".

La citofonata, nel 2020, avvenne nel giorno del caso Jolanda di Savoia e oggi il governatore Stefano Bonaccini si scopre indagato per abuso d’ufficio dopo un esposto su presunte pressioni. Poteva andare diversamente la campagna elettorale? Il famoso audio non fu mai divulgato.

berlusconi salvini 1

"Per me gli elettori hanno sempre ragione e chi vince, vince. Non chiedo il var per il voto in Emilia-Romagna, ma sicuramente il fatto che Bonaccini risulti indagato per frasi arroganti e poco democratiche nei confronti di un sindaco di un piccolo comune dà l’idea del personaggio...".

Cosa direbbe ora a chi la fischiò quella sera?

salvini

"Dico che al Pilastro c’era un nucleo di spaccio di droga e oggi non c’è più. Se ho dato il mio contributo ne sono felice".

stretta di mano berlusconi salvini matteo salvini