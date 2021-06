“GRATI A CHI HA SACRIFICATO LA VITA PER L’ITALIA. ORA UNA STAGIONE DI RINASCITA” – SERGIO MATTARELLA ALL’ALTARE DELLA PATRIA PER L’ULTIMA (FORSE) FESTA DELLA REPUBBLICA DEL SUO SETTENNATO – ANNULLATA LA PARATA MILITARE E L’APERTURA DEI GIARDINI DEL QUIRINALE PER I PROTOCOLLI ANTI-COVID, MA SU VIA DEL CORSO UNA FOLLA HA ASPETTATO IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI - VIDEO

Silvia Morosi per www.corriere.it

Un Paese forte e coeso, che in 75 anni con la nascita della Repubblica ha fatto «progressi straordinari» e che oggi ha la porta spalancata verso una «stagione di rinascita» e una ripresa economica da non mancare per modernizzare il Paese.

Sergio Mattarella ha aperto ieri sera al Quirinale le celebrazioni del 2 giugno che quest’anno segnano i 75 anni della Repubblica da quando, nel 1946, la maggior parte degli italiani disse no alla monarchia con un referendum istituzionale. Il Capo dello Stato ha rivolto il suo saluto agli ambasciatori ospitati al Quirinale.

Festeggiamenti ridotti

Anche quest’anno, a causa della pandemia, le celebrazioni si tengono in forma ridotta a causa della pandemia. Alle 10 il Capo dello Stato, come tradizione, ha reso omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria, prima del passaggio delle Frecce Tricolore.

Annullata — come nel 2020 — la parata militare su via dei Fori imperiali e l’apertura dei Giardini del Quirinale al pubblico. «Questo 2 giugno a Roma è accompagnato da una presenza di cittadini molto bella, che rappresenta la volontà degli italiani di riappropiarsi della loro vita, di riprendere le loro abitudini, riacquistare gli spazi di socialità, sempre con prudenza», ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine delle celebrazioni.

Mattarella: «Grati ha chi ha dato la vita»

La Repubblica, in questi anni, «ha rafforzato costantemente il proprio prestigio con una autorevole partecipazione alle Organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite, all’Alleanza Atlantica, alla Unione europea, di cui è stata fondatrice ed è convinta e attiva sostenitrice.

A questo sforzo hanno contribuito in maniera significativa le Forze Armate, legate alle Istituzioni della Repubblica e alla sua Costituzione dallo speciale giuramento di fedeltà. Ad esse va la riconoscenza del Paese per la dedizione al servizio e il valore dimostrati anche nella complessa e delicata situazione emergenziale che minaccia la nostra salute, il nostro benessere e il libero esplicarsi delle nostre esistenze», ha aggiunto Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, in occasione della Festa della Repubblica. «Rinnovo, con particolare commozione, la gratitudine del popolo italiano a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e alle loro famiglie costrette a convivere con un dolore incolmabile».

Il discorso al Quirinale

Alle 19 le celebrazioni al Quirinale, con il premier Mario Draghi. Alle 19.30 Mattarella pronuncerà un discorso importante, della durata di venti minuti, dal cortile d’onore del Quirinale, alla presenza di Draghi e di tutto il governo. L’ultimo discorso del suo settennato sulla Festa della Repubblica.

