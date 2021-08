“GRAZIE A DRAGHI L’ITALIA SI È TRASFORMATA IN UN POLO DI STABILITÀ” - IL “FINANCIAL TIMES” IN BRODO DI GIUGGIOLE PER “MARIOPIO” E PER IL MOMENTO D’ORO DEL NOSTRO PAESE CHE “HA SMESSO DI ESSERE IL ‘BRUTTO ANATROCCOLO’ D’EUROPA” - LE VITTORIE ALL’EUROVISION, AGLI EUROPEI DI CALCIO E A TOKYO 2020 E IL MONITO CHE FA CAPIRE COSA SI ASPETTANO LE ELITE FINANZIARIE: “IN UN MONDO IDEALE, MATTARELLA VERREBBE CONVINTO A RIMANERE PER UN ALTRO ANNO. DRAGHI HA BISOGNO DI PIU' TEMPO PER CAMBIARE L'ITALIA. E CON GERMANIA E FRANCIA CHE VANNO VERSO ELEZIONI INCERTE …”

(Nova) - Dai successi sportivi a qUElli politici ed economici: finalmente l'Italia ha smesso di essere il "brutto anatroccolo" d'Europa e, grazie all'azione governo guidato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, il Paese si e' trasformato in un polo di stabilita' nell'UE. E' quanto si legge in un articolo pubblicato dal quotidiano britannico "Financial Times".

Partendo dai successi in ambito musicale e sportivo conseguiti qUEst'estate dall'Italia - le vittorie all'Eurovision, agli Europei di calcio e delle gare dei 100 metri di atletica alle Olimpiadi di Tokyo - il quotidiano britannico evidenzia che "il piu' grande successo" e' che ora il nostro Paese "ha un governo che funziona". Secondo il "Financial Times", Draghi ha gettato le basi per la ripresa economica dell'Italia.

Tra i maggiori successi del presidente del Consiglio vengono menzionate la nuova campagna vaccinale anti Covid-19 e gli investimenti ingenti nella ripresa: 245 miliardi di euro nei prossimi cinqUE anni. Anche l'introduzione del green pass per l'accesso ai luoghi pubblici al chiuso, a differenza di quanto avvenuto in Francia, e' stato approvato dal governo italiano senza provocare proteste di piazza o un malcontento eccessivo tra la popolazione.

Il governo di Roma ispira fiducia, prosegUE il "Financial Times", mentre l'unico punto interrogativo che rimane e' quanto a lungo l'attuale presidente del Consiglio italiano rimarra' in carica considerando la scadenza della legislatura nel giugno 2023 e l'eventualita' che Draghi possa subentrare al presidente Sergio Mattarella al Quirinale nel febbraio 2022 al termine del mandato di qUEst'ultimo.

"In un mondo ideale, Mattarella verrebbe convinto a rimanere per un altro anno" in quanto "Draghi ha bisogno di piu' tempo per cambiare l'Italia", aggiunge il quotidiano britannico. In ogni caso, conclude il "Financial Times", "con Germania e Francia che vanno verso elezioni incerte, l'Italia sembra essere un polo di stabilita' nell'Ue".

