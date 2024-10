GIUSEPPE CONTE BEPPE CONTE

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

Lo stop al contratto di Beppe Grillo? Obbligato, per chi «non potenzia l’immagine del M5S, ma addirittura la compromette ».

Il ruolo del garante potrebbe sparire, depennato dalla Costituente del Movimento?

«Tutto è in discussione», dice Giuseppe Conte da Sanremo. L’ex premier si ferma a parlare dentro l’Emporio solidale, location molto diversa dagli sfarzi festivalieri dell’Ariston, che pure dista solo 300 metri. Il presidente dei 5S è accanto a una pila di scatolette di tonno. Ne afferra pure una dal carrello, l’accarezza, la scuote.

Chissà se pensa, nel giorno dello strappo definitivo col fondatore, a quanto quella latta abbia rappresentato, per i grillini degli albori.

Allora, presidente, perché non rinnoverà più il contratto di Grillo?

«Io ho richiamato — risponde Conte, pesando ogni sillaba, perché il tema è delicato, ci sono clausole di riservatezza ed è un attimo che partono le cause — quelli che sono gli impegni del contratto.

Mi sembrano molto chiari: le somme che vengono corrisposte dal Movimento sono in funzione di una prestazione e non in funzione di un ruolo di garanzia, rivestito in modo astratto. Quindi se non ci sono prestazioni, se non c’è un’attività comunicativa volta a potenziare l’immagine del Movimento ma addirittura un’attività che ne compromette l’immagine, non si giustifica più la retribuzione».

[…] Il ruolo del garante potrebbe essere cancellato dagli iscritti del M5S durante la costituente?

Conte non lo esclude. «I quesiti che saranno portati in votazione all’assemblea finale di novembre ora sono in mano ai 300 iscritti che stanno animando il confronto preparativo. Saranno loro a dettagliare le questioni da mettere in votazione».

Tocca insistere: potrebbe esserci anche l’abolizione della figura di garante?

«Può esserci tutto. Come pure il mio ruolo di presidente: anche questo, avete visto, è in discussione».

C’è chi dice che sarebbe un parricidio.

«No, diciamo che non assecondo né indirizzo le libere ricostruzioni giornalistiche».

Anche perché per lei non era proprio un padre politico, Grillo...

«Questa è una sua valutazione». Sorriso sornione. […]

