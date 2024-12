“GRILLO HA RAGIONE: IL M5S FONDATO DA LUI E’ MORTO” – GIUSEPPE CONTE A "MATTINO 5" ACCUSA BEPPE MAO: “HA FATTO IL GRANDE ERRORE POLITICO DI COSTRUIRE UN RAPPORTO PERSONALE CON DRAGHI ANTEPONENDOLO ALLA RAPPRESENTANZA POLITICA DI UNA INTERA COMUNITÀ. BEPPE SI E’ LASCIATO IRRETIRE DALL’EX PREMIER CHE GLI CHIESE DI FAVORIRE DI MAIO" – “GRILLO DICE DI FARCI UN ALTRO SIMBOLO? DECIDE LA COMUNITA’ DEGLI ISCRITTI, NON LUI” – “IL SOPRANNOME ‘MAGO DI OZ’ NASCE DAL RAPPORTO TRA GRILLO E DRAGHI. MI SFOTTEVANO INSIEME UN PO' VELENOSAMENTE...”

conte grillo draghi

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Tra Beppe Grillo e la comunità "si è rotto qualcosa altrimenti" gli iscritti non avrebbero "mai deciso di votare la cancellazione della figura di garante". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque. A suo avviso ciò è successo perché "c'è stato un momento in cui Grillo ha detto 'Draghi il grillino', 'Cingolani l'elevato'. Lui ha fatto il grande errore politico di costruire un rapporto personale con Draghi anteponendo questo rapporto alla rappresentanza politica di una intera comunità". "Grillo si è lasciato irretire da questo rapporto, altrimenti Draghi non gli avrebbe mai proposto di abbandonare Conte e la comunità a favore di Di Maio e la scissione", ha aggiunto.

Conte, M5s di Grillo è morto, ma c'è stata una rifondazione

grillo

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Grillo ha ragione in un certo senso, il M5s fondato da lui" è "morto, ma non sono morti i principi e valori perché c'è stata una rifondazione" da parte degli "iscritti". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque. "Il Movimento originariamente pensato da lui, dalla sua verve comunicativa, dall'intelligenza di Casaleggio non c'è più, è morto.

giuseppe conte

Ma non sono morti valori e principi", ha chiarito Conte. "Il progetto originario era stato costruito soprattutto per progetti locali, l'acqua pubblica e altri, di portata per lo più comunale". Oggi ci si confronta con "la guerra Russia-Ucraina, con lo sterminio di Gaza, con il tema degli extraprofitti delle banche...". Il M5s di oggi "vuole realizzare ancora più radicale principi e valori ma guardando il futuro", ha aggiunto.

Conte, sul simbolo M5s decide la comunità non Grillo

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Grillo dice di farci un altro simbolo? "Non esiste un Grillo depositario di un movimento politico alternativo, hanno fondato una forza politica che appartiene agli iscritti. Se una comunità deciderà di cambiare il simbolo lo faremo ma non è nella sua disponibilità". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque. A chi gli chiede se il simbolo potrebbe essere portato via in Tribunale risponde: "E' stato registrato da Di Maio a nome del M5s e per i partiti politici vale l'uso consolidato del simbolo. Non è di Grillo e non è di Conte".

CONTE, DA GRILLO FALSITÀ, NELLA SEDE M5S È VENUTO SOLO UNA VOLTA

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - MARIO DRAGHI - BY EDOARDO BARALDI

(ANSA) - "Io capisco il tono risentito, ci sta", ma "la comunità ha sempre visto" Beppe Grillo "e sempre lo vedrà come fondatore. Lui è venuto una sola volta in sede - ieri ha detto imprecisioni e vere e proprie falsità - e non è rimasto solo. C'ero io con 50-60 parlamentari che hanno abbandonato i lavori per stare due o tre ore con lui in un clima cordiale. Il problema è che poi non è più venuto e quando veniva a Roma si rinserrava all'hotel Forum. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque.

"Di quelle 50 proposte che lui dice - ed è un'iperbole perché qui non è arrivato assolutamente quel numero - molte sono già pdl depositate dai nostri parlamentari da tempo", ha aggiunto. E poi "anche alle elezioni politiche, alle ultime europee, il nostro Gianluca Perilli - coordinatore del comitato progetti - ha lavorato con Grillo per raccogliere eventuali sue indicazioni", ha concluso.

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI

CONTE, 'MAGO DI OZ' ERA UNO SFOTTÒ VELENOSO DI GRILLO E DRAGHI

(ANSA) - L'epiteto "il mago di Oz nasce da quel rapporto personale" di Grillo "con Draghi. Mi sfottevano insieme un po' velenosamente. Io non ne ho fatto mai una questione personale e durante il governo Draghi ho" solo "difeso le battaglie politiche" del "partito di maggioranza relativa". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Mattino Cinque.

beppe grillo

conte draghi grillo 4

grillo conte m5s ellekappa giuseppe conte beppe grillo beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024