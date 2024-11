1. “BEPPE RINNEGA TUTTA LA STORIA DEI 5 STELLE ATTACCANDOSI AI CAVILLI”

Estratto dell’articolo di Luca De Carolis per “il Fatto quotidiano”

Il vincitore dell’assemblea a 5Stelle non può ancora mettere il risultato in archivio. Però Giuseppe Conte ostenta comunque tranquillità: “La nostra comunità ha dimostrato di avere grande voglia di partecipare e di decidere. Saprà tornare a esprimersi, rispondendo a maggioranza a chi si appiglia a dei cavilli giuridici”.

Colui che si appiglia sarebbe Beppe Grillo. Perché ha chiesto di rivotare? Per semplice rivalsa?

Quello di Grillo è di fatto un tentativo di sabotaggio del processo costituente. L’ennesima entrata a gamba tesa da parte sua, dopo che aveva cercato di impedire lo svolgimento di questo grande esperimento di partecipazione.

Chiedere un nuovo voto è una sua prerogativa, prevista nello statuto.

Di fronte a un esito chiaro del voto […] ci si aggrappa a una norma feudale pur di non accettare la volontà dell’assemblea. Così lui rinnega la sua stessa storia e quella del Movimento, che ha fatto della partecipazione democratica un suo valore fondante.

Magari sarà rimasto male anche per quell’applauso che in assemblea a Roma ha salutato l’eliminazione del suo ruolo di garante. Quei battimani non sono piaciuti anche a veterani come Chiara Appendino e Roberto Fico. Lei che ne pensa?

Quando si chiamano a votare 89 mila persone, […] bisogna anche accettare tutte le conseguenze, come applausi e fischi. Io stesso ho subito una contestazione all’inizio dell’assemblea, e l’ho accettata: si chiama democrazia. […]

[…] Dopo la Costituente Elly Schlein l’ha chiamata? Nel Pd erano in ansia...

Non ci siamo ancora sentiti.

Ormai avete scelto un campo ben preciso. Dovrete trattare, concedere qualcosa, non crede?

Guardi, me lo faccia ripetere: per noi le alleanze devono essere un mezzo per cambiare la società. Non faremo intese precostituite, ma ci confronteremo su un programma preciso, per realizzare cambiamenti concreti.

Però dovrete ricavarvi un vostro spazio nel campo progressista. Per questo state costruendo questo rapporto con Sahra Wagenknecht, la leader del partito tedesco Bsw, ospitata a Nova? Per costruire un modello di sinistra alternativo?

Abbiamo voluto ascoltarla perché Wagenknecht ha posizioni interessanti. Nonostante venga da una tradizione più di sinistra, sta dimostrando di avere una visione molto realistica dei problemi della gente. Con noi ci sono affinità.

La ritiene affine e realistica anche quando invoca “limiti all’immigrazione”, come ha fatto domenica? Sul tema ha posizioni molto simili alle destre.

Noi 5Stelle abbiamo sempre detto che non si possono accogliere tutti indiscriminatamente. Siamo per lo ius scholae […]. Diciamo un netto no al razzismo e all’odio. Ma non sopportiamo la politica che proclama dalle Ztl, ignorando il disagio di chi vive in periferia […].

2. «SCHIAFFEGGIA GLI ISCRITTI, VUOLE VALERE PIÙ DEGLI ALTRI SCISSIONI? NON NE VEDO»

Estratto dell’articolo di Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

Presidente Giuseppe Conte, […] Grillo non si arrende e chiede di ripetere il voto sulle modifiche statutarie. Lei è preoccupato per la vendetta del fondatore, o ha i numeri per vincere di nuovo? Serve la metà piu uno degli 89 mila iscritti.

«È una clausola feudale che si trascinava dal vecchio statuto e che, peraltro, la maggioranza ha già bocciato proprio nell’ultima votazione».

Se i seguaci dell’ex garante diserteranno le urne salterà il quorum e la consultazione non sarà valida...

«I seguaci di Grillo avevano già invitato a non votare. Il tentativo di boicottaggio già c’è stato, ma la maggioranza degli iscritti ha dimostrato di credere a quello che in passato Grillo ha sempre predicato, cioè il valore della democrazia. È paradossale che si rimangi la regola dell’uno vale uno, per affermare la regola che c’è uno che vale più di tutti gli altri messi assieme».

Nel merito, come pensa di spuntarla?

«Potremmo affidarci pure noi ai cavilli giuridici e avviare un contenzioso per contestare questa arbitraria ripetizione del voto, ma preferisco avviare da subito i passi necessari per richiamare la nostra comunità al voto sulla rete e rimettere di nuovo a loro la libera espressione del voto democratico».

I grillini la provocano, chiedendole di restituire il simbolo per metterlo in un museo. È pronto ad altre carte bollate? O si farà un suo simbolo?

«Il simbolo è del M5S, non appartiene né a me né a Grillo».

Lei ha cacciato il fondatore dall’organigramma, ma il duello continua. La nascita del partito di Conte è ancora rimandata?

«Mi sorprende che, di fronte al più radicale esperimento di democrazia partecipativa e deliberativa, i giornali offrano una lettura così personalizzata. Non c’è mai stato lo scontro Conte-Grillo perché io non ho mai raccolto le sue provocazioni. Semmai lo scontro è quello di Grillo contro la sua comunità».

Non è ormai una sfida sul piano personale?

«Assolutamente non da parte mia. Ci sono stati ripetuti tentativi di Grillo di impedire alla comunità di esprimersi e ancora adesso, di fronte a un risultato così univoco che la comunità ha deciso sin dalla formulazione del quesito, lui sta contrastando la libera e democratica volontà espressa dalla nostra comunità».

A scatenare l’ira di Grillo è stata la sua scelta di troncare il contratto da 300 mila euro l’anno che percepiva per la comunicazione del Movimento?

«Ho rinunciato a capire perché lui stia cancellando la sua storia e stia schiaffeggiando così palesemente tutti gli iscritti e tutto ciò per cui si è battuto in tanti anni».

Cosa vuol dire «progressisti indipendenti»?

«Progressisti perché non abbiamo nulla a che vedere con queste destre, che mirano a conservare lo status quo chiudendo gli occhi sulle tante ingiustizie e diseguaglianze.

Indipendenti significa che abbiamo una identità forte e chiara, una originalità non classificabile secondo categorie tradizionali».

Perché un ex elettore grillino dovrebbe votarvi?

«Non siamo più grillini, ma nemmeno contiani. Siamo progressisti di nuovo conio, del tutto originali, testardamente orientati a rimuovere i privilegi per pochi e realizzare le speranze e i sogni dei tanti […]»

[…] È pronto ad allearsi col Pd di Schlein per battere la destra di Meloni?

«Le indicazioni della costituente ci chiariscono che il nostro popolo non vuole stare in una torre d’avorio, ma ci confermano che un’alleanza per noi non può mai essere un fine, ma deve essere il mezzo per cambiare il Paese».

Con Renzi, o senza Renzi?

«Non fatemi ripetere sempre le solite cose. Noi vogliamo andare al governo per poter realizzare un vero cambiamento con alleati affidabili. La novità è che domenica è nato qualcosa di nuovo nel campo progressista».

Caduto il limite del secondo mandato, chi potrà candidarsi? Sindaci e presidenti di Regione non avranno vincoli?

«Troveremo una soluzione equilibrata […]».

Un nome a caso: ricandiderà Chiara Appendino?

«Il dossier sulle nuove regole di mandato ancora non è aperto, valuteremo con gli altri organi. Fermo restando il voto finale degli iscritti».

Le fa paura la possibile scissione di Grillo con Di Battista, Toninelli e Raggi?

«Abbiamo una comunità matura e unita, desiderosa di partecipare e contare, non vedo scissioni all’orizzonte».

La sinistra teme i suoi «inciuci» con Giorgia Meloni. La premier le ha scritto dopo l’assemblea? State dialogando sulla Rai, o sui giudici della Corte costituzionale?

«Con Meloni non ci siamo sentiti. I confronti ci saranno con le altre forze parlamentari anche di maggioranza, per tutti quei passaggi in cui è richiesto. A partire dall’elezione dei giudici costituzionali».

E Schlein, le ha telefonato per farle i complimenti?

«Abbiamo avuto uno scambio di messaggi alla vigilia».

Spera ancora di spuntarla su Schlein e di correre da candidato premier?

«La questione non è assolutamente all’ordine del giorno. Quando lo diverrà, il nostro obiettivo prioritario sarà la verifica di compatibilità dei rispettivi programmi».

