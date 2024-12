“GRILLO SABOTA IL MOVIMENTO E FA LA VITTIMA” – I FEDELISSIMI DI CONTE FANNO FILTRARE COMMENTI AL VELENO DOPO IL VIDEO-MESSAGGIO SUL CARRO FUNEBRE NEL QUALE “BEPPE-MAO” HA DICHIARATO LA MORTE DEL MOVIMENTO: “È PREOCCUPATO, METTE LA MANI AVANTI IN VISTA DEL NUOVO VOTO DELLA COSTITUENTE” – LA DEPUTATA VITTORIA BALDINO: “CHE DELUSIONE, SEMBRAVA UN FUNERAL PARTY” – TONINELLI RESTA UNO DEI POCHI IN DIFESA DELL’“ELEVATO”: “IL PARTITO DI CONTE SARÀ UNA COPIA SFIGATA DEL PD. GRILLO SICURAMENTE SI RIRPRENDERÀ IL SIMBOLO…” – VIDEO

1. M5S: STUPORE TRA I CONTIANI DOPO PAROLE GRILLO, SABOTA E FA LA VITTIMA

beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024

(LaPresse) - "Sabota il Movimento e fa la vittima". Sono amare e incredule le parole che trapelano dai commenti dei parlamentari M5S dopo le parole di Beppe Grillo. "Adesso Grillo è preoccupato e usa un tono vittimista - è il commento di chi è vicino a Conte - mette la mani avanti in vista del voto, in una partita che sta giocando non solo contro il presidente ma contro l'intera comunità".

L'idea, tra i vertici del Movimento, è che spostare la battaglia sul simbolo sia un bluff di Grillo, così come lo è puntare sull'astensionismo invitando ad "andare a funghi" e promettere, dopo la consultazione, "un decorso meraviglioso, con o senza di voi".

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

La scissione sembra sempre più vicina e mentre nello stato maggiore M5S si lavora per portare più gente possibile al voto del 5-8 dicembre, e gli attacchi di Grillo per la mancata presa in carico delle proposte da lui presentate in questi anni vengono bollate, senza girarci attorno, come "menzogne".

"Le proposte sono state recepite - assicurano in ambienti pentastellati - e non solo Grillo ha incontrato Conte, ma l'unica volta che si è degnato di venire in sede, ha incontrato 60 parlamentari". "Spiegasse lui piuttosto - si aggiunge - perché quando è venuto a Roma ha preferito confinarsi all'hotel Forum per incontrare persone come Villarosa e Raggi che in questi anni hanno remato contro".

2. TONINELLI, GRILLO SI PRENDE IL SIMBOLO, A CONTE UN ALTRO PARTITO

GIUSEPPE CONTE DANILO TONINELLI

(ANSA) - "Quello che ha fatto Conte, con la modifica formale dello statuto, è un altro partito. Il M5s non può rinnegare sé stesso. Quello dovrà essere il partito di Conte e non il M5s. Sarà una copia sfigata del Pd". Lo ha detto Danilo Toninelli, componente del Collegio dei Probiviri del M5s, in una diretta con Radio Cusano.

"Grillo - ha aggiunto - si riprenderà sicuramente il simbolo. Basta dare mandato legale per impedire a Conte l'utilizzo del simbolo". Sulla ripetizione del voto dell'Assemblea degli iscritti 5s, Toninelli ha commentato: "Conte ha cancellato d'imperio gli iscritti, io invito a non votare". Infine, l'analisi del videomessaggio del fondatore: "è un intervento storico che potrebbe definire la fine del M5s, ma in maniera gloriosa".

3. M5S: BALDINO, 'VIDEO GRILLO? DELUSA, SEMBRAVA FUNERAL PARTY, E' CONFUSO'

Vittoria Baldino

(Adnkronos) - Il video pubblicato da Beppe Grillo? "Sinceramente mi aspettavo di più, sono rimasta un po' delusa, con quella musica sembra un 'funeral party'. L'ho trovato confuso, ha citato una serie di proposte fatte da lui tutte recepite e approfondite, non è vero che non sia stato ascoltato. Lui sa quello che facciamo oppure no?". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata e vice capogruppo del M5S Vittoria Baldino.

E' rimasta male per quanto visto stamattina? "No, non ci sono rimasta male". Grillo ha detto che nel suo ufficio romano nessuno di voi è mai andato. "E' falso - ha detto Baldino a Un Giorno da Pecora - io ci sono stata, è Beppe che ci è stato poche volte". L'ex garante vi ha dato dei democristiani. Come risponde? "La battaglia annunciata da Beppe - ha concluso a Un Giorno da Pecora - mi sa molto di Democrazia Cristiana".

beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024

DANILO TONINELLI MOSTRA GLI ADDOMINALI

beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024