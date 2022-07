“GRILLO SI È LIBERATO DI CRIMI, FICO, TAVERNA, BONAFEDE COME CI SI ALLEGGERISCE DEI RIFIUTI” – FRANCESCO MERLO DANZA SULLE CENERI DEI GRILLINI: “HA LORO NEGATO L'ONORE DI ESSERE SCONFITTI DAGLI ELETTORI E DUNQUE DALLA POLITICA E IMPONE UN COMICO CALVARIO A CONTE, DI CUI CERTIFICA L'ORMAI FAMOSA "QUASITÀ". MA GRILLO NON SI ILLUDA: I SUOI PEZZI DI LEGNO NON SONO DIVENTATI PINOCCHIO PERCHÉ LUI NON È GEPPETTO MA MINOSSE. NEL FALLIMENTO DEI BURATTINI C'È IL FALLIMENTO DEL BURATTINAIO. IL LORO DESTINO SARÀ MIGLIORE DEL SUO...”

Da "la Repubblica"

Caro Merlo, se in Usa e Gran Bretagna fosse stato valido il limite dei due mandati, Churchill e Roosevelt non sarebbero stati in carica durante la Seconda guerra mondiale.

Giuseppe Zannoni, Emilia Romagna

C'è una crudeltà della storia nei pomposi tontoloni a 5 stelle, suonatori suonati, buttati fuori dallo stesso arruffapopolo che li aveva reclutati con grotteschi esami di ammissione in rete. Grillo si è liberato di Crimi, Fico, Taverna, Bonafede come ci si alleggerisce dei rifiuti. Ha loro negato l'onore di essere sconfitti dagli elettori e dunque dalla politica, li ha espulsi dal campo di battaglia. E impone un comico calvario a Conte, di cui certifica l'ormai famosa "quasità". Neppure Berlusconi, che pure diceva "eravate zucche e vi ho trasformato in deputati", ha mai trattato così i suoi servitori e le sue maîtresse di Stato. Ma Grillo non si illuda: i suoi pezzi di legno non sono diventati Pinocchio perché lui non è Geppetto ma Minosse. Nel fallimento dei burattini c'è il fallimento del burattinaio. Il loro destino sarà, comunque, migliore del suo.

