“GUALTIERI È COMPLICE DEL SISTEMA. HA FIRMATO LE NORME SUL MES. SONO CONTRO MARIO DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” - IL GRILLINO PARAGONE MEJO DI BORGHI E BAGNAI: “SE PASSA IL MES E IL M5S VOTA A FAVORE AVRÀ UN PROBLEMA. DOVRANNO ESPELLERMI. IO NON ESCO” (QUESTO L’AVEVAMO CAPITO...) – “HO FATTO UNA MEZZA CAZZATA AD ABBANDONARE IL GIORNALISMO PER LA POLITICA”

1 – MES, GIANLUIGI PARAGONE CONTRO ROBERTO GUALTIERI: "L'UOMO CHE HA FIRMATO LE NORME SUL BAIL-IN"

Da www.liberoquotidiano.it

meccanismo europeo di stabilita'

Nel mirino di Gianluigi Paragone ci finisce ancora il Mes, il controverso e contestatissimo fondo salva-Stati: "Ho denunciato la gravità di quel meccanismo e di quella riforma che, quindi, non si deve votare. Perciò mi auguro che il M5S sia coerente con quello che ha sempre detto e con quello che ha scritto nel programma elettorale", spiega il senatore grillino in un'intervista ad Affaritaliani.it.

gianluigi paragone

Dunque, nel mirino ci finisce il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri: "È complice del sistema. È il perfetto ministro del neo-liberismo europeista: aveva già scritto il primo Mes, ha scritto il bail-in ed è uno degli estensori di quelle norme che buttano fuori la politica dall'Europa - ricorda il pentastellato -. Sono falsi e bugiardi quando dicono che vogliono più Europa politica perché il Mes è l'opposto dell'Europa politica - rimarca - . Questo non lo dice Matteo Salvini, ma è scritto nell'intelaiatura di tutte queste norme".

LUIGI DI MAIO ROBERTO GUALTIERI

Dunque, fanno notare a Paragone come "le sue parole sono molto simili a quelle del leader leghista". E il grillino da par suo non si scompone: "Io le dicevo con il Movimento, le dicevo prima quando ero giornalista e le dico adesso con la casacca del M5S", afferma Paragone. "Questa non è una battaglia solo di Matteo Salvini, che dovrà spiegare perché fa la guerra al Mes e poi candida Mario Draghi al Quirinale, che è quello delle riforme che si fanno con il pilota automatico. Io sono contro il Mes e anche contro Mario Draghi presidente della Repubblica". I

gianluigi paragone

roberto gualtieri e il mancato aumento dell'iva

nfine, Paragone ribadisce che nel caso in cui il Mes venisse approvato non lascerà di sua sponte il M5s, ma dovrà essere cacciato: "Se passa il Mes e il M5S vota a favore avrà un problema perché nel programma elettorale del Movimento che mi ha portato in Parlamento c'è scritto esattamente il contrario. Io difendo il programma elettorale, dovranno espellermi semmai. Io non esco dal M5S", conclude Gianluigi Paragone.

ROBERTO GUALTIERI PIERRE MOSCOVICI

2 – M5S, PARAGONE: LASCIARE GIORNALISMO PER POLITICA? MEZZA CAXXATA...ALL' ECONOMIA FAREI MEGLIO DI GUALTIERI

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

roberto gualtieri

“Se ho fatto una cazzata a lasciare il giornalismo per la politica? Una mezza cazzata, sì”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Gianluigi Paragone, senatore del M5S. Non si sente a suo agio nel suo ruolo? “Sarei comunque più bravo di ¾ della componente di governo”. Di quale ministro sarebbe meglio? “Di sicuro farei girare il Ministero dell'Economia meglio di Gualtieri, che ha fatto una manovra finanziaria da pallottoliere”. Voterà la manovra finanziaria? “Se non passa il mio emendamento per tagliare le bollette...” In futuro potrebbe mai candidarsi con la Lega? “No, non mi candiderò mai con la Lega”, ha chiosato Paragone a Rai Radio1.

meccanismo europeo di stabilita' 3 gianluigi paragone 3 GIANLUIGI PARAGONE RENZI BOSCHI Gianluigi PARAGONE roberto gualtieri a otto e mezzo 4 meccanismo europeo di stabilita' 1 meccanismo europeo di stabilita' 2 LILLI GRUBER E ROBERTO GUALTIERI A OTTO E MEZZO