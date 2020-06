“E GUARDA STO TELEFONO” – VIDEO: LA MELONI ARRIVA DI SORPRESA PER UN SELFIE CON SALVINI, MA LUI NON SI SCOLLA DAL SUO SMARTPHONE E LA DUCETTA DI ‘FRATELLI D’ITALIA’ LO RIMPROVERA – MA DURA POCO: GIUSTO IL TEMPO DI FARSI LA FOTO CHE IL CAPITONE TORNA A SPIPPOLARE SUL SUO CELLULARE

Alla fine della manifestazione del centrodestra scatta il selfie di rito dei leader. Salvini si mette in posa con la folla alle spalle. Giorgia Meloni arriva di sorpresa con il suo tlefonino per un selfie, Salvini accetta ma continua a guardare il suo telefonino. Meloni lo rimprovera. Salvini guarda per un secondo il telefono della leader di FdI quindi torna al suo cellulare. Fine dei contatti tra i due leader.

