“GUARDATE LA GRAZIA DI SANNA MARIN E PENSATE CHE IL MILITARISMO OCCIDENTALE SIA UMANO” – LA GIORNALISTA STEFANIA MAURIZI DÀ UNA LETTURA CONTROCORRENTE DEL SUCCESSO DELLA PREMIER FINLANDESE: “I NUOVI MILITARISTI PARLANO DI DIRITTI UMANI E CIVILI, DIRITTI DELLE DONNE E RIESCONO A VENDERE LA GUERRA A UNA SOCIETÀ CIVILE AVVERSA AD ESSA” - IL DOCUMENTO SEGRETO DELLA CIA SU COME CONVINCERE L’OPINIONE PUBBLICA FRANCESE E TEDESCA A RIMANERE IN AFGHANISTAN, USANDO COME LEVA I DIRITTI DELLE DONNE...

1 - IL VOLTO UMANO DEL MILITARISMO

1. fin da quando è arrivata in Italia,ho osservato #SannaMarin: è il perfetto strumento di propaganda del complesso militare-industriale occidentale, di cui vi ho parlato.Donna,viso da Biancaneve. Il volto umano del militarismo

2. voi guardate la grazia di #SannaMarin,il suo viso dolce e pulito e pensate che il militarismo occidentale sia umano,voi andiamo a fare del bene,portiamo i diritti delle donne,delle persone LGBT, noi siamo il Bene

leggete questo documento segreto della #CIA rivelato da #WikiLeaks nel 2010 su come usare i diritti delle donne per convincere opinione pubblica francese(per i francesi il laicismo è una cosa seria) a rimanere in #Afghanistan: https://wikileaks.org/wiki/CIA_report_into_shoring_up_Afghan_war_support_in_Western_Europe,_11_Mar_2010

4. come vi ho detto,i nuovi militaristi sono più difficili da decifrare:i vecchi generali Turgidson erano facili. Autoritari,sciovinisti,maschilisti,redneck,erano quello che si dice fair game per la satira: da Kubrick e il suo capolavoro Dr. Strangelove, a Bonvi e le Sturmtruppem

5. i nuovi militaristi riescono a eludere gli anticorpi che la società civile e l'opinione pubblica hanno sviluppato nel corso dei secoli contro la guerra.I nuovi militaristi NON parlano l'antico linguaggio della guerra che fa scattare quegli anticorpi

6. i nuovi militaristi parlano di diritti umani e civili, diritti delle donne. Rifuggendo l'antico linguaggio della guerra,i suoi contenuti violenti,sciovinisti e di sopraffazione,i nuovi militaristi riescono a vendere la guerra a una società civile profondamente avversa ad essa

2 - COME USARE I DIRITTI DELLE DONNE PER CONVINCERE FRANCESI E TEDESCHI SULLA GUERRA IN AFGHANISTAN

Estratti dal documento segreto della CIA “Afghanistan: Sustaining West European Support for the NATO-led Mission-Why Counting on Apathy Might Not Be Enough” dell’11 marzo 2010 – pubblicato da Wikileaks

Questa analisi classificata della CIA, risalente a marzo, delinea possibili strategie di pubbliche relazioni per sostenere il sostegno pubblico in Germania e Francia per il proseguimento della guerra in Afghanistan.

Dopo che il mese scorso il governo olandese è caduto sulla questione delle truppe olandesi in Afghanistan, la CIA si è preoccupata che eventi simili potessero accadere nei Paesi che inviano il terzo e il quarto contingente più grande di truppe alla missione ISAF.

Le strategie di pubbliche relazioni proposte si concentrano sui punti di pressione individuati all'interno di questi Paesi. Per la Francia si tratta della simpatia dell'opinione pubblica per i rifugiati e le donne afghane. Per la Germania si tratta della paura delle conseguenze di una sconfitta (droga, aumento dei rifugiati, terrorismo) e della posizione della Germania nella NATO.

Il memo è una ricetta per la manipolazione mirata dell'opinione pubblica in due Paesi alleati della NATO, scritta dalla CIA. È classificato come confidenziale/no foreign nationals.

Memorandum speciale della Red Cell 11 marzo 2010

[…] La caduta del governo olandese per il suo impegno di truppe in Afghanistan dimostra la fragilità del sostegno europeo alla missione ISAF guidata dalla NATO. Alcuni Stati della NATO, in particolare Francia e Germania, hanno contato sull'apatia dell'opinione pubblica nei confronti dell'Afghanistan per aumentare i loro contributi alla missione, ma l'indifferenza potrebbe trasformarsi in ostilità attiva se i combattimenti della primavera e dell'estate dovessero provocare un aumento delle vittime militari o civili afghane e se un dibattito in stile olandese si riversasse su altri Stati che contribuiscono alle truppe.

guerra in afghanistan 1

La Cellula Rossa ha invitato un esperto di comunicazione strategica della CIA e gli analisti che seguono l'opinione pubblica presso il Bureau of Intelligence and Research (INR) del Dipartimento di Stato a considerare approcci informativi che possano meglio collegare la missione afghana alle priorità di francesi, tedeschi e altri pubblici dell'Europa occidentale. (C//NF)

[…] I cittadini dell'Europa occidentale potrebbero essere meglio preparati a tollerare una primavera e un'estate di maggiori perdite militari e civili se percepissero chiari collegamenti tra i risultati in Afghanistan e le loro priorità.

Un programma di comunicazione strategica coerente e iterativo tra i contributori di truppe della NATO, che tenga conto delle principali preoccupazioni di specifici pubblici dell'Europa occidentale, potrebbe fornire un cuscinetto nel caso in cui l'apatia di oggi diventi l'opposizione di domani all'ISAF, dando ai politici un maggiore margine di manovra per sostenere i dispiegamenti in Afghanistan. (C//NF)

Francesi concentrati su civili e rifugiati. Concentrandosi sul messaggio che l'ISAF va a vantaggio dei civili afghani e citando esempi di guadagni concreti, si potrebbe limitare e forse anche ribaltare l'opposizione alla missione. Questi messaggi su misura potrebbero sfruttare la forte preoccupazione dei francesi per i civili e i rifugiati.

I sostenitori dell'ISAF nei sondaggi dell'INR dell'autunno 2009 hanno citato più spesso la percezione che la missione aiuti i civili afghani, mentre gli oppositori hanno sostenuto più spesso che la missione danneggi i civili. Contraddire la percezione che "l'ISAF fa più male che bene" è chiaramente importante, soprattutto per la minoranza musulmana francese: - Evidenziare l'ampio sostegno degli afghani all'ISAF potrebbe sottolineare l'impatto positivo della missione sui civili.

[…] La prospettiva che i Talebani annullino i progressi faticosamente ottenuti in materia di istruzione femminile potrebbe provocare l'indignazione dei francesi, diventare un punto di raccolta per l'opinione pubblica francese, in gran parte laica, e dare agli elettori un motivo per sostenere una causa buona e necessaria nonostante le perdite.

[…] Il governo francese ha già fatto della lotta alle reti di trafficanti di esseri umani afghani una priorità e probabilmente sosterrebbe una campagna di informazione sul fatto che una sconfitta della NATO in Afghanistan potrebbe far precipitare una crisi di rifugiati. (C//NF) I tedeschi sono preoccupati per il prezzo e i principi della missione ISAF.

Gli oppositori tedeschi all'ISAF temono che la guerra in Afghanistan sia uno spreco di risorse, che non sia un problema tedesco e che sia discutibile in linea di principio, a giudicare da un sondaggio INR dell'autunno 2009.

Una parte dell'opposizione tedesca all'ISAF potrebbe essere smorzata dalle prove dei progressi sul terreno, dagli avvertimenti sulle potenziali conseguenze per la Germania di una sconfitta e dalle rassicurazioni sul fatto che la Germania è un partner prezioso in una missione necessaria guidata dalla NATO.

- Sottolineare la contraddizione tra il pessimismo tedesco nei confronti dell'ISAF e l'ottimismo afghano sui progressi della missione potrebbe sfidare le affermazioni degli scettici secondo cui la missione è uno spreco di risorse.

Lo stesso sondaggio ABC/BBC/ADR ha rivelato che il 70% degli afghani pensava che il loro Paese stesse andando nella giusta direzione e che sarebbe migliorato nel 2010, mentre un sondaggio GMF del 2009 ha mostrato che circa la stessa percentuale di intervistati tedeschi era pessimista sulla possibilità di stabilizzare l'Afghanistan. - Messaggi che drammatizzano le conseguenze di una sconfitta della NATO per gli interessi specifici della Germania potrebbero contrastare la percezione diffusa che l'Afghanistan non sia un problema della Germania.

Ad esempio, messaggi che illustrino come una sconfitta in Afghanistan potrebbe aumentare l'esposizione della Germania al terrorismo, all'oppio e ai rifugiati potrebbero contribuire a rendere la guerra più saliente per gli scettici. - L'enfasi sugli aspetti multilaterali e umanitari della missione potrebbe contribuire ad alleviare le preoccupazioni dei tedeschi riguardo alla conduzione di qualsiasi tipo di guerra, facendo appello al loro desiderio di sostenere gli sforzi multilaterali.

Nonostante la loro allergia ai conflitti armati, i tedeschi erano disposti a rompere i precedenti e a usare la forza nei Balcani negli anni '90 per dimostrare il loro impegno nei confronti degli alleati della NATO. Secondo un sondaggio dell'INR dell'autunno 2009, aiutare gli alleati è una delle ragioni più convincenti per sostenere l'ISAF. (C//NF)

Gli appelli del Presidente Obama e delle donne afghane potrebbero avere un seguito (C//NF) La fiducia del pubblico francese e tedesco nella capacità del Presidente Obama di gestire gli affari esteri in generale e l'Afghanistan in particolare suggerisce che sarebbero ricettivi alla sua affermazione diretta dell'importanza della missione ISAF e sensibili alle espressioni dirette di disappunto nei confronti degli alleati che non aiutano.

Secondo un sondaggio GMF condotto nel giugno 2009, circa il 90% degli intervistati francesi e tedeschi era fiducioso nella capacità del Presidente di gestire le politiche estere.

Lo stesso sondaggio ha rivelato che l'82% degli intervistati francesi e il 74% di quelli tedeschi erano fiduciosi nella capacità del Presidente di stabilizzare l'Afghanistan, anche se la successiva attesa della strategia di surge statunitense potrebbe aver eroso parte di questa fiducia.

L'irritazione europea per la mancata partecipazione del Presidente a un vertice dell'UE e i commenti secondo cui la sua assenza dimostra che l'Europa conta meno, suggeriscono che la preoccupazione per la posizione dell'Europa nei confronti di Washington potrebbe fornire almeno una certa leva per sostenere i contributi all'ISAF. (C//NF)

Lo stesso sondaggio ha anche rilevato che, quando agli intervistati è stato ricordato che lo stesso Presidente Obama aveva chiesto un aumento dei dispiegamenti in Afghanistan, il loro sostegno all'accoglimento di questa richiesta è aumentato drasticamente, dal 4 al 15% tra gli intervistati francesi e dal 7 al 13% tra i tedeschi.

Le percentuali totali possono essere piccole, ma suggeriscono una sensibilità significativa nel deludere un presidente visto come ampiamente in sintonia con le preoccupazioni europee. (C/NF)

Le donne afghane potrebbero fungere da messaggeri ideali per umanizzare il ruolo dell'ISAF nella lotta ai Talebani, grazie alla loro capacità di parlare in modo personale e credibile delle loro esperienze sotto i Talebani, delle loro aspirazioni per il futuro e dei loro timori di una vittoria talebana. Iniziative di sensibilizzazione che creino opportunità mediatiche per le donne afghane di condividere le loro storie con donne francesi, tedesche e di altri Paesi europei potrebbero aiutare a superare lo scetticismo diffuso tra le donne dell'Europa occidentale nei confronti della missione ISAF.

- Secondo un sondaggio INR dell'autunno 2009, le donne francesi hanno 8 punti percentuali in meno di sostegno alla missione rispetto agli uomini e le donne tedesche hanno 22 punti percentuali in meno di sostegno alla guerra rispetto agli uomini.

- Gli eventi mediatici che presentano testimonianze di donne afghane sarebbero probabilmente più efficaci se trasmessi in programmi che hanno un pubblico femminile ampio e sproporzionato.

