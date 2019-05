“E GUARDO BARI DA UN OBLÒ…” - LO SPOT DI QUAGLIARIELLO SULLE NOTE DI “LUNA” FA INCAZZARE GIANNI TOGNI – L’EX MINISTRO CORRE NEL CAPOLUOGO PUGLIESE ALLE AMMINISTRATIVE IN UNA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO DI CENTRODESTRA, IL CANTANTE NON CI STA: “IL TESTO È STATO STRAVOLTO. MI DISSOCIO COMPLETAMENTE DAI CONTENUTI" – LA VERSIONE RITOCCATA E' STRACULT: “BARI TU MOSTRI SOLAMENTE LA TUA PARTE MIGLIORE, MA DA QUANDO C’È DECARO NON SEI UNO SPLENDORE” – VIDEO

Franco Stefanoni per corriere.it

quagliarello

«Guardo Bari da un oblò e penso un po’, passo i miei giorni a escogitare l’Idea che può rifare grande la città, giuro la cambierò, si cambierò». Il cantante Gianni Togni, 62 anni, all’apice del successo negli anni Ottanta, si è detto indignato per l’utilizzo non autorizzato della sua canzone «Luna» per uno spot di Gaetano Quagliariello, 59 anni, senatore, candidato per la lista di centrodestra Idea-Identità e azione alle amministrative di Bari, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pasquale Di Rella (ex dem).

Il video circola dal 6 maggio, pubblicato via Facebook dallo stesso Quagliariello. Mentre una voce femminile intona il brano di Togni, si vede il politico camminare per le vie della città, parlare al telefono, con il mare sullo sfondo. Molti i commenti critici sui social: in diversi parlano di iniziativa trash, c’è chi dice che fa venir voglia di votare il pd Antonio Decaro avversario di Di Rella, chi prende in giro l’iniziativa sostenendo che alla comunicazione di Quagliariello ci sia Antonio Razzi.

quagliarello

«Testo stravolto»

Togni aveva scritto con Guido Morra e interpretato il brano nel 1980, con grande successo di vendite, le cui le parole originali erano, tra le altre: «E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po’. Passo le notti a camminare dentro un metrò, sembro uscito da un romanzo Giallo, ma cambierò, si cambierò». Togni oggi ha scritto su Facebook: «Con grande stupore ho preso atto, poche ore fa, della diffusione di un video di contenuto elettorale con il brano “Luna”.

togni

Il testo è stato completamente stravolto senza aver chiesto preventivamente il permesso agli autori, cioè me e Guido Morra. Mi dissocio completamente dai contenuti espressi dalle parole cantate, e cambiate, e anche dal video». Nel video con Quagliariello, ex ministro delle Riforme nel governo Letta ed esponente di Forza Italia, la voce femminile canta anche: «C’è stata a lungo la sinistra, così non va. Ora ci vuole il centrodestra, ascolta qua». E poi: «Bari tu mostri solamente la tua parte migliore, ma da quando c’è Decaro non sei uno splendore».

MATTEO RENZI DECARO