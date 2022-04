“LA GUERRA IN UCRAINA È LA PROVA GENERALE DI QUELLO CHE LA CINA FARA’ A TAIWAN” - L’ARTISTA CINESE AI WEIWEI: “EUROPA E AMERICA DEVONO CAPIRE CHE PECHINO NON FARÀ MAI NULLA PER DANNEGGIARE LA RUSSIA E VICEVERSA. NON SI PUÒ COMUNQUE NEGARE CHE IN CERTI MOMENTI LA CINA POSSA FARE DA NEGOZIATRICE O INTERMEDIARIA PER PROTEGGERE GLI INTERESSI SUOI E DI MOSCA. LE SANZIONI SONO INUTILI E I LEADER CINESI RIMARRANNO LÌ MENTRE IN OCCIDENTE SI CAMBIA A OGNI MANDATO. LA LEADERSHIP CINESE È PIÙ EFFICACE"

«Il 24 febbraio, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, era il giorno in cui mio figlio ha compiuto 13 anni. L'attacco ha distrutto l'illusione che la guerra appartenesse ad altre terre, ad altri contesti politici e religiosi: Siria, Afghanistan, Iraq, Yemen...». Invece è Europa: l'Europa dove Ai Weiwei vive e lavora dopo che ha lasciato la Cina, il suo Paese. Nel 2011, artista già affermato nel mondo, rimase per 81 giorni detenuto in una località sconosciuta: pagava la sua irridente opposizione al regime. […]

«L'invasione russa è avvenuta in Europa. Non che mi abbia sorpreso molto, perché Mosca parlava con forza della secessione del Donbass e contro l'Ucraina nella Nato. […]».

[…] Perché la leadership cinese continua a non definire quanto accade con le parole «guerra» o «invasione»?

«[…] Pechino rivendica sia Taiwan sia il diritto di usare la forza quando necessario. Taiwan, da settant' anni di fatto un Paese indipendente, rischia una guerra mossa dalla Cina che Pechino non considererebbe un'invasione».

La Cina lavora dietro le quinte per trovare soluzioni?

«Cina e Russia hanno dichiarato un'amicizia strategica "senza limiti", mostrando così il desiderio di stabilire un nuovo ordine mondiale attraverso la sovversione e la distruzione del vecchio mondo stabilito da Stati Uniti ed Europa. Cina e Russia sono davvero partner contro l'ordine politico costituito. Europa e America devono capire che Pechino non farà mai nulla per danneggiare la Russia e viceversa. Non si può comunque negare che in certi momenti la Cina possa fare da negoziatrice o intermediaria per proteggere gli interessi suoi e di Mosca».

Per la Cina l'Ucraina è davvero uno scenario utile alla «soluzione» del caso Taiwan?

«L'invasione ucraina è un preludio e un'esercitazione di quanto la Cina farà a Taiwan.

Pechino può valutare la consistenza militare delle due parti, le possibilità in campo, come funziona il quadro politico internazionale, come reagiscono Europa e Usa. Tutto questo aiuta parecchio a capire che cos' aspettarsi una volta scoppiata una guerra con Taiwan».

[…] Le sanzioni occidentali?

«Inutili. Cina, India e altri hanno dichiarato apertamente che non sono nel loro interesse e non boicotterebbero la Russia. Questo mondo è ancora una volta diviso in due. La parte guidata da Usa, Unione Europea e Nato è indebolita. E Pechino sta beneficiando della guerra in Ucraina».

La Cina ha una tradizione di potere autoritario. La Russia è nella stessa condizione.

«Il mondo è spaccato fra democrazie e società autoritarie, per dirla molto semplicemente. Quanto alla Cina, è sempre stata una società autoritaria. Non importa quanto sia diventata ricca: chi detiene il potere non cambierebbe nulla e chi è governato non ha la capacità di cambiare nulla. Andrà così a lungo. I leader cinesi rimarranno lì mentre in Occidente si cambia a ogni mandato. La leadership cinese è più efficace». […]

