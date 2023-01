“LA GUERRA IN UCRAINA, SE FOSSI RIMASTO PRESIDENTE, NON SAREBBE MAI SCOPPIATA” – LE CONFESSIONI DI CAPODANNO DI DONALD TRUMP: L’EX PRESIDENTE AMERICANO HA ATTOVAGLIATO A MAR-A-LAGO L’AMICO ITALIANO PAOLO ZAMPOLLI, AMBASCIATORE ALL’ONU, E SI È SFOGATO: HA CHIESTO INFORMAZIONI SUL GOVERNO MELONI, POI È PARTITO IN QUARTA CONTRO I DEMORATICI DELLA SINISTRA RADICALE (“MARXISTI LUNATICI”) E I SUOI NEMICI ALL’INTERNO DEL PARTITO REPUBBLICANO – MA TRA UNA STILETTATA A MURDOCH E UN ATTACCO A DESANTIS, SI DIMENTICA DI ACCENNARE AI SUOI GUAI GIUDIZIARI…

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

AMANDA UNGARO - DONALD TRUMP - MELANIA - ZAMPOLLI E SUO FIGLIO

«Come va il tuo Paese? ». È la prima domanda che pone, Donald Trump, quando accoglie l'amico Paolo Zampolli al suo tavolo, durante la festa di Capodanno organizzata a Mar a Lago. Sa che c'è un nuovo governo, e vuole capire quali sarebbero i margini per lavorarci insieme, nel caso fra due anni tornasse alla Casa Bianca.

L'amico ambasciatore all'Onu gli risponde che l'esecutivo guidato da Meloni è solido, e la conversazione scivola sul fatto che Roma vuole comunque mantenere un rapporto forte di alleanza con Washington, a partire dalla difesa.

Paolo Zampolli

Si informa sul ministro che gestisce l'apparato militare, e annuisce all'idea che in questo settore la collaborazione tra i due Paesi deve restare stretta, in particolare con l'aria che tira nel mondo. La tradizionale festa a Mar a Lago viene preceduta da un diluvio di esternazioni, via social e mail.

L'ex presidente, ricandidato alle elezioni del 2024, sfotte «tutti i democratici della sinistra radicale, i marxisti lunatici, l'amante della Cina Coco Chow e il suo obbediente marito Mitch, e gli spaesati Rino ( republicans in name only , il nomignolo che la destra repubblicana attribuisce ai moderati, "repubblicani solo nel nome", ndr), che lavorano così duramente per distruggere il nostro Paese».

donald trump.

Si riferisce all'ala del Partito democratico che tiene in ostaggio il presidente Biden, ma anche ai suoi nemici interni al Gop, come il leader al Senato McConnell accusato di essere nelle tasche di Pechino, a causa degli interessi cinesi della moglie Elaine Chow. Assale Nancy Pelosi, colpevole di aver «perso due impeachment contro un presidente che aveva creato la miglior economia di sempre, senza inflazione».

donald trump con casey e ron desantis

Ma attacca pure Rupert Murdoch, scrivendo che «la sua Fox perde audience perché si rifiuta di dire la verità», ossia che Biden avrebbe rubato le elezioni del 2020. Sa che l'ex alleato televisivo gli preferisce ormai il governatore della Florida DeSantis, e non glielo perdona.

[...] «La guerra in Ucraina, se fossi rimasto presidente, non sarebbe mai scoppiata. È assurdo parlare del rischio di uno scontro nucleare, stiamo correndo rischi enormi per il mondo e l'economia globale. Spero che il 2023 porti la pace».

trump murdoch

Punto primo della sua campagna elettorale, quindi, invertire la rotta su Kiev, anche se non critica come Biden sta gestendo la crisi, ormai che è esplosa. Sull'economia, «se fossi rimasto alla Casa Bianca le borse avrebbero continuato a crescere, creando ricchezza per l'America e il mondo. Non avrei permesso all'inflazione di esplodere, con tutti quei soldi regalati dallo stato».

Poi ripete che «l'America ha bisogno di confini forti », anticipando che il muro lungo il confine col Messico tornerà una priorità della seconda campagna presidenziale. [...]

Trump e Putin 2

Nessun accenno ai suoi problemi giudiziari, o alle carte segrete nascoste a due passi dal salone della festa. Si lamenta invece che «ormai in questo Paese non si può neanche più volare in Florida per le vacanze». Il riferimento è ai voli cancellati prima di Natale, ma il colpo è chiaramente indirizzato al suo possibile rivale DeSantis, più che alle linee aeree. Quindi conclude: «Gli Usa sono in declino, ma io li salverò ancora dal precipizio».

