24 giu 2024 10:15

“DALLA GUITTERIA DI GRILLO È NATA L’ANTIPOLITICA STATALISTA, UNA FARSACCIA” – ALDO GRASSO SI CUCINA BEPPE-MAO: “MA DAVVERO PENSA DI CAVARSELA CON UNA BATTUTA? NON GLI BASTANO GLI IRREPARABILI DISASTRI CHE HA COMBINATO? HA RIEMPITO IL PARLAMENTO DI PERSONAGGI CHE HANNO ESPOSTO LA DEMOCRAZIA AI PEGGIORI ISTINTI DELL’ANTIPOLITICA, PER POI CEDERE A TUTTI I COMPROMESSI” – “TUTTO CIÒ CHE INIZIA NELLA RABBIA DI SOLITO FINISCE NELLA VERGOGNA. NON PER GRILLO…”