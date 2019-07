“LA BOSCHI HA UN TOCCO POLITICO (DELLA MORTE) NATURALE” - SCANZI FA LA MESSA IN PIEGA A MARIA “ETRURIA”: “AMA TWITTER, FORSE PERCHÉ LÌ I PENSIERI SON BREVI E MAGARI QUALCUNO NON FA IN TEMPO AD ACCORGERSI DI COME LEI NON ABBIA MAI GRANCHÉ DA DIRE - SE VOLESSE BENE A SE STESSA, DOVREBBE ABBANDONARE SUL SERIO LA POLITICA, CON CUI DEL RESTO NON C'È MAI ENTRATA MOLTO, PER DEDICARSI ALL'AVVOCATURA…”