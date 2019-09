“HA LA TERZA MEDIA E POI QUEL VESTITO…” – ATTACCHI SUI SOCIAL ALLA MINISTRA BELLANOVA, CAPEZZONE POSTA LA SUA FOTO AL GIURAMENTO IN ABITO BLU ELETTRICO: “CARNEVALE O HALLOWEEN?” - IL PD LA DIFENDE, RENZI: "CHI INSULTA TERESA BELLANOVA PER IL SUO ABITO, PER IL SUO FISICO, PER LA SUA STORIA DI BRACCIANTE AGRICOLA DIVENUTA SINDACALISTA E POI MINISTRO E' SEMPLICEMENTE UN POVERETTO”

https://tv.liberoquotidiano.it/video/politica/13499308/teresa-bellanova-giuramento-sergio-mattarella-look-vestito-blu-elettrico-balze.html

Da repubblica.it

teresa bellanova

Sui social si sprecano i commenti indignati di quanti considerano la terza media di Teresa Bellanova, neoministra per le Politiche Agricole, del Governo Conte Bis, inadeguata al ruolo per cui è stata nominata. Bellanova è stata bracciante agricola e si è battuta come sindacalista per difenderne i diritti. Ha maturato negli anni una profonda esperienza politica. Non è nuova, infatti, a ruoli di governo: è stata sottosegretario al Lavoro nel governo Renzi e viceministro dello Sviluppo economico con Gentiloni.

Seguito dal vicesegretario Andrea Orlando: "Orgoglioso del Pd che porta al governo una ex bracciante al governo del Paese. Bellanova ha la terza media ma ha studiato all'università della lotta sociale. Ha spesso idee molto diverse dalle mie ma le ragioni per cui la state insultando sono quelle per cui la rispetto di più".

capezzone tweet su teresa bellanova

"Giù le mani da @TeresaBellanova. La sua competenza, passione, serietà certa gente se la sogna. E proprio per questo la attacca in modo così meschino. Forza Teresa, non ti curar di loro, ma guarda e passa!", scrive su Twitter la deputata dem Anna Ascani.

RENZI

Da tgcom24.mediaset.it

teresa bellanova

(…) Si schiera al fianco di Teresa Bellanova anche Matteo Renzi. "Chi insulta Teresa Bellanova per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro non è degno di una polemica pubblica: e' semplicemente un poveretto. Gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata", scrive su Facebook il senatore dem ed ex segretario Pd.

"Voglio però fare un augurio - aggiunge - a chi ironizza sulle caratteristiche fisiche (quasi sempre sulle donne, chissà perché): vi auguro di poter provare almeno una volta le emozioni di bellezza e stupore che le persone vivono quando ascoltano Teresa, la sua passione, la sua storia".

teresa bellanova bellanova TERESA BELLANOVA bellanova TERESA BELLANOVA 3 bellanova teresa bellanova