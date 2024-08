“HO COSÌ TANTI SCHELETRI NELL’ARMADIO, CHE SE POTESSERO VOTARE MI CANDIDEREI A RE DEL MONDO” – LA VITA SPERICOLATA DI ROBERT F. KENNEDY JR., CHE HA APPOGGIATO DONALD TRUMP DOPO ESSERSI RITIRATO DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA – I 14 ANNI DI TOSSICODIPENDENZA, LE ACCUSE DI MOLESTIE, LE SPARATE NO-VAX (“ANNA FRANK SE LA PASSAVA MEGLIO, LEI POTEVA NASCONDERSI DAI NAZISTI”) E LE TEORIE COSPIRATIVE SULL’OMICIDIO DEL PADRE, BOB – ANCHE LA FIGLIA È UN BEL TIPETTO: SAREBBE TRA I MOTIVI DEL DIVORZIO TRA BEN AFFLECK E JENNIFER LOPEZ…

1. DROGA, SPARATE NO VAX, SCHELETRI NELL’ARMADIO IL FIGLIO DI «BOBBY» A CACCIA DI UNA RIBALTA

Estratto dell’articolo di Michele Farina per il “Corriere della Sera”

robert f. kennedy jr.

«Ho così tanti scheletri nell’armadio, che se loro potessero votare mi candiderei a re del mondo». Lo ha ricordato anche poche settimane fa, quando l’ex babysitter di uno dei suoi sei figli l’ha accusato di molestie e lui ha ribattuto: «Bugie. Ma non sono un chierichetto». Nella lista degli scheletri c’è anche un cucciolo di orso: […] lo trovò morto lungo una strada nei boschi e lo scaricò nel Central Park di New York accanto a una bici, volendo inscenare una cosa che gli pareva divertente, l’investimento dell’animale da parte di un ciclista.

robert f. kennedy jr con donald trump in arizona 3

Eppure, nonostante gli scheletri e le entrature familiari, l’avvocato ambientalista Robert Kennedy Junior non è mai riuscito a farsi eleggere da nessuna parte. […] Un crescendo di frustrazioni che nel più classico dei copioni lo ha portato a 70 anni, prima con la corsa presidenziale anti-Biden e ora con la virata nelle braccia di Trump, a vivere la sua piccola rivincita. Uno strappo non da poco, una macchia sullo stemma della Camelot democratica: fratelli e sorelle (mamma Ethel oggi 95enne e papà Bobby sfornarono 11 figli dal 1951 al 1968) negli ultimi anni hanno vissuto con crescente imbarazzo il protagonismo un po’ smargiasso e sopra le righe di Bobby junior.

robert f. kennedy jr. orso

Dalle sparate no-vax («Anna Frank se la passava meglio degli americani sotto il Covid, almeno lei poteva nascondersi dai nazisti») alle teorie cospirative come quella secondo cui Sirhan Sirhan, l’uomo condannato per la morte di Robert Kennedy nel 1968, «non sparò a mio padre». […]

E la vita successiva fu complicata e dorata al tempo stesso, inseguita dai fantasmi del passato e dalla realtà della droga. Da cui il terzo figlio di Ethel seppe uscire soltanto quando qualcuno dell’associazione Riverkeeper nel 1985 gli affidò l’incarico di avvocato nelle cause sull’inquinamento delle acque. Evitando due anni di carcere per possesso di eroina, Bobby era stato volontario nei programmi ambientalisti nello Stato di New York.

robert f. kennedy jr. al funerale del padre

[…] Il blasone dei Kennedy e una carriera da Erin Brockovich dei ricchi: cosa aspetta a chiamarlo il partito democratico? Bobby junior ha fatto campagna per Obama. E il suo nome è preso in considerazione dal primo presidente nero d’America per guidare l’Agenzia per la protezione dell’ambiente.

robert f. kennedy jr.

Ma non viene scelto. Calcolo politico: quei 14 anni di tossicodipendenza avrebbero rappresentato un ostacolo importante per il via libera del Senato. Fosse stato nominato, forse oggi non si troverebbe in questa situazione. Sarebbe rimasto nel bacino acquifero delle sue competenze, anziché addentrarsi sempre di più in quello della salute. […]

2. «BEN AFFLECK È USCITO CON KICK, LA FIGLIA DI KENNEDY, DURANTE LA CRISI CON JENNIFER LOPEZ. LEI È FURIOSA, SI SENTE PRESA IN GIRO»

di Sara Orlandini per www.leggo.it

robert f. kennedy jr. e la figlia kick

Ormai è ufficiale: Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno fatto sapere a tutto il mondo di essersi separati. La decisione, stando a quanto emerge da fonti vicine all'ex coppia, l'avrebbe presa la cantante che avrebbe chiesto il divorzio all'attore per "differenze inconciliabili". Il sito Page Six riporta […] un particolare interessante. L'attore premio Oscar, durante la crisi con Lopez, si sarebbe visto con la figlia 36enne di Robert F. Kennedy Jr., Kick.

LE DICHIARAZIONI DELLA FONTE

Una fonte molto vicina all'ambiente hollywoodiano ha rivelato a Page Six che Affleck, durante il burrascoso periodo che stava attraversando con la popstar, sarebbe uscito più volte con Kick Kennedy.

I due sono stati avvistati al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel e in altri locali alla moda di Los Angeles. Al momento, né Ben, né Kick hanno commentato e quindi la natura del loro legame resta non chiara, tuttavia Jennifer Lopez sarebbe furiosa.

BYE BENNIFER

ben affleck jennifer lopez

Stando a quanto raccontano a Page Six persone vicine a Ben Affleck e a Jennifer Lopez, il loro matrimonio sarebbe finito già diversi mesi fa ma la popstar avrebbe cercato di salvarlo in ogni modo. […]

Una fonte vicina al premio Oscar ha dichiarato a Page Six: «Ben non si è mai abbandonato completamente a un'altra persona. Il tipo di grande amore in cui crede Jennifer, quel tipo di devozione totalizzante... Ben non è riuscito a darglielo. Lei è furiosa perché si sente umiliata. È stato lui a ricominciare a corteggiarla per tornare insieme. Jennifer si sente presa in giro perché, all'inizio, lui parlava di lei come l'amore della sua vita ma, poi, non ha mostrato alcun impegno e interesse nel far funzionare il loro matrimonio».

