Traduzione di un estratto dell'articolo di Dan Ladden-Hall per https://www.thedailybeast.com/

KAMALA HARRIS A 29 ANNI BACIA IL 60ENNE WILLIE BROWN

L'ex fidanzato e mentore politico di Kamala Harris, Willie Brown, sostiene di avere una foto di lei a bordo dell'aereo di Donald Trump. Il 90enne ex sindaco di San Francisco sostiene di aver presentato per la prima volta Harris a Trump negli anni '90, secondo quanto riportato da Politico. Brown sostiene di avere ancora una foto che li ritrae insieme a bordo del jet del suo futuro rivale alle elezioni presidenziali.

[…] Secondo Politico, nel momento in cui è stata scattata la foto, Brown e "alcuni altri collaboratori" si trovavano a Cambridge, nel Massachusetts, dove Brown stava parlando all'Università di Harvard. Trump ha inviato il suo aereo per portare il gruppo a Teterboro, nel New Jersey, perché, secondo quanto riferito, voleva parlare con Brown per avere consigli sulla costruzione di una proprietà a Los Angeles.

Brown, che è stato speaker dell'Assemblea dello Stato della California tra il 1980 e il 1995, sostiene che Trump abbia agito su consiglio del magnate dei casinò Steve Wynn. Wynn disse a Trump: "Se dovessi fare qualcosa in California, parlerei con Willie Brown, perché chiunque altro prenderà i tuoi soldi e non farà nulla"", ha dichiarato Brown a Politico.

Ha aggiunto che, sebbene Harris non abbia partecipato all'incontro con Trump, esiste una fotografia dei californiani a bordo dell'aereo. "Ho la foto", ha detto sorridendo, secondo Politico.

L'articolo attribuisce a Brown anche il merito di aver convinto Trump a versare il famigerato assegno ad Harris per la sua campagna di rielezione a procuratore generale della California nel 2011.

Brown e l'attuale vicepresidente si sono frequentati tra il 1994 e il 1995, verso la fine della sua presidenza. Durante la loro relazione, Brown regalò alla Harris una BMW e lei viaggiò con lui a Parigi e partecipò agli Academy Awards, secondo il libro del giornalista Dan Morain del 2021, “Kamala's Way: An American Life”.

Il libro cita anche lo stesso viaggio del Trump Force One, sostenendo che Harris era con Brown quando Trump ha chiamato per un "progetto alberghiero" a Los Angeles. Trump "inviò il suo jet a Boston per portare Brown e i suoi amici, Harris inclusa, a New York City", scrive Morain. "Il jet era dorato, aveva dipinti di valore sulle pareti della cabina e aveva dei biglietti lasciati a Trump dall'allora moglie Marla Maples".

In quel precedente resoconto si legge anche che, sebbene Brown e Trump abbiano pranzato insieme all'Hotel Plaza, l'affare di Los Angeles non si è mai concretizzato e "è probabile che Trump e Harris non si siano incontrati in quell'occasione".

