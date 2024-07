“HO PARLATO CON ZELENSKY, METTERÒ FINE ALLA GUERRA” – DONALD TRUMP SI SENTE GIÀ ALLA CASA BIANCA E ANNUNCIA DI AVER AVUTO UNA TELEFONATA CON IL PRESIDENTE UCRAINO – NON È CHIARO COME IL TYCOON VORRA' METTERE FINE AL CONFLITTO, MA DI CERTO IL SUO VICE JD VANCE HA GIA' ANNUNCIATO LA CHIUSURA DEI RUBINETTI PER KIEV – EPPURE ZELENSKY SEMBRAVA RINGALLUZZITO E HA POSTATO SU X: “PENSO CHE SE TRUMP DIVENTERÀ PRESIDENTE, LAVOREREMO INSIEME. NON HO PAURA…”

Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno parlato al telefono venerdì, con l'ex presidente degli Stati Uniti che ha affermato di aver promesso al presidente ucraino di "porre fine alla guerra" tra Ucraina e Russia se fosse tornato alla Casa Bianca. "Come vostro prossimo presidente degli Stati Uniti, porterò la pace nel mondo e porrò fine alla guerra che è costata così tante vite", ha detto il candidato presidenziale repubblicano a novembre sulla sua piattaforma Truth Social.

Donald Trump afferma spesso che sarebbe in grado di porre fine al conflitto in Ucraina molto rapidamente quando tornerà al potere, ma non fornisce mai dettagli su come lo farebbe. I suoi frequenti elogi al presidente russo Vladimir Putin, così come le sue critiche ad altri paesi membri della NATO, hanno sollevato preoccupazione tra gli alleati occidentali dell'Ucraina.

Gli Stati Uniti di Joe Biden sono di gran lunga il più grande donatore di aiuti militari a Kiev e una vittoria di Donald Trump potrebbe mettere a repentaglio qualsiasi aiuto futuro e quindi indebolire la posizione dell'Ucraina sul campo di battaglia.

Volodymyr Zelensky ha confermato la telefonata, in cui si è congratulato con il miliardario per l'ufficializzazione della candidatura presidenziale per il Partito Repubblicano. "Ho sottolineato il sostegno vitale di entrambi i partiti e di entrambe le camere del Congresso degli Stati Uniti per proteggere la libertà e l'indipendenza della nostra nazione", ha detto sul suo account X.

"Abbiamo concordato con il presidente Trump di discutere, in un incontro faccia a faccia, i passi da compiere verso una pace giusta e duratura" in Ucraina, ha aggiunto. Il presidente ucraino ha anche condannato lo "scioccante" tentativo di assassinio di Donald Trump sabato in Pennsylvania.

"Penso che se Donald Trump diventerà presidente, lavoreremo insieme. Non ho paura", Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev.

