18 dic 2022 15:00

“HO SALTATO IL VERTICE DI ALICANTE NON PER NON INCONTRARE MACRON, MA PERCHÉ NON HO PIÙ L'ETÀ PER INDOSSARE UN VESTITO CON LE SPALLE NUDE COME ALLA SCALA, DOVE HO PRESO LA FEBBRE” – NON ERA UN’INFLUENZA “DIPLOMATICA”, E’ CHE LA POVERA GIORGIA MELONI A 45 ANNI SENTE GLI ACCIACCHI DELL’ETA’ CHE AVANZA: “LE TENSIONI CON MACRON? NON SIAMO ALLE ELEMENTARI. CI INCONTRIAMO OGNI TRE GIORNI, CI PARLIAMO, MA POI CI SONO TEMI SU CUI SEI PIÙ D'ACCORDO E ALTRI MENO…”