20 giu 2024 18:21

“HO SEMPRE APPREZZATO VIGANÒ, MA DEVE RISPONDERE DEI SUOI ATTEGGIAMENTI” – IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO, PIETRO PAROLIN, COMMENTA IL PROCESSO PER SCISMA CARLO MARIA VIGANÒ: “QUANDO È STATO NUNZIO APOSTOLICO HA LAVORATO ESTREMAMENTE BENE, COSA SIA SUCCESSO NON LO SO. È NORMALE CHE LA DOTTRINA DELLA FEDE ABBIA PRESO IN MANO LA SITUAZIONE…” – “IL PAPA DESIDERA ANDARE IN CINA , MA NON CI SONO LE CONDIZIONI. MI È PIACIUTO SENTIRE DIRE, IN SVIZZERA, CHE NON SIAMO IN GUERRA CON LA RUSSIA…”