“HUNTER BIDEN MI HA FATTO PROVARE IL CRACK” – AL PROCESSO CONTRO IL FIGLIO DI “SLEEPY JOE” PARLA HALLIE OLIVERE, VEDOVA DELL’ALTRO FIGLIO DEL PRESIDENTE AMERICANO, BEAU, MORTO DI TUMORE NEL 2015. LA DONNA NEL 2018 HA AVUTO UNA RELAZIONE CON IL COGNATO, CHE LA INTRODUSSE ALLA DROGA: “E' STATA UN'ESPERIENZA TERRIBILE, MI PENTO PER QUEL PERIODO DELLA MIA VITA. QUANDO HUNTER FUMAVA ERA AGITATO E SQUILIBRATO. QUANDO TROVAI LA PISTOLA NELLA SUA AUTO ENTRAI NEL PANICO E…”

Usa: processo figlio Biden, la testimonianza della vedova altro figlio Beau

hunter biden con la cognata hallie

(Adnkronos) - Ancora nuovi imbarazzi per Joe Biden dal processo contro il figlio Hunter, accusato di aver mentito nei moduli federali compilati per acquistare un'arma non rivelando di essere tossicodipendente.

Oggi nell'aula in Delaware ha testimoniato Hallie Biden, vedova dell'altro figlio di Biden, Beau, morto di tumore al cervello nel 2015, che ha avuto una relazione con il cognato dopo la morte del marito, nel periodo in cui, nel 2018, Hunter ha acquistato la pistola.

Rispondendo alle domande dei procuratori federali, la donna ha ammesso che Hunter le fece provare il crack. "E' stata un'esperienza terribile, sono imbarazzata e mi vergogno, e mi pento per quel periodo della mia vita", ha detto, spiegando che quando Hunter Biden fumava il crack a volere era "agitato e squilibrato, altre volte era in controllo".

HUNTER BIDEN CON UNA PIPA DI CRACK

Non solo, la donna ha anche raccontato di aver trovato la pistola e le munizioni nell'auto di Hunter nell'ottobre del 2018 e di essere entrata "nel panico". "Avevo paura di toccarla, non sapevo se fosse carica" ha detto ancora spiegando, nel timore che i suoi figli potessero trovarla, ha nascosto la pistola in una busta della spesa e l'ha buttata in un cestino d fronte ad un supermercato vicino casa. I procuratori hanno mostrato un video che mostra la donna gettare la busta. "Ora capisco che era un'idea stupida, ma nel panico", ha concluso. La difesa nega ogni accusa affermando che nel momento in cui Biden jr ha acquistato la pistola aveva appena terminato un programma di disintossicazione e quindi "non si riteneva il quel momento un tossicodipendente".

hunter biden con la cognata hallie HUNTER BIDEN CON UNA PISTOLA HUNTER BIDEN DAVANTI A CAPITOL HILL le feste di hunter biden 6 le feste di hunter biden 7 hunter biden 12 le feste di hunter biden 14 hunter biden 2 hunter biden si presenta a sorpresa alla commissione oversight della camera 4 le feste di hunter biden 4 le feste di hunter biden 5 le feste di hunter biden 9 kathleen buhle hunter biden 1 HUNTER BIDEN kathleen buhle hunter biden 2 beau e hallie biden