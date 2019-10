29 ott 2019 11:50

“LE IDEE DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE SONO NATE NEL 1992 MA SI SONO SNATURATE COL 'VAFFA DAY'" - PARLA MARCO MOROSINI, EX GHOST WRITER DI BEPPE GRILLO: “CI SIAMO CONOSCIUTI AL TEATRO SMERALDO, DA ALLORA HO SCRITTO PER LUI ARTICOLI E LIBRI - SE VOGLIAMO CAMBIARE IL MONDO NON POSSIAMO FARLO CONTRO LA POLITICA, CHE È L’UNICA SALVEZZA DALLA DITTATURA DELLA FINANZA - DI MAIO IN GIACCA E CRAVATTA CHE SI VANTA DI AVER TAGLIATO LE POLTRONE, SIEDE SU 6 POLTRONE…”