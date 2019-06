“IDIOZIA ASSOLUTA” – MARIA ELENA BOSCHI SBROCCA DOPO UN LANCIO DELL’ADNKRONOS SULL'IDEA DELL'EX MINISTRA DI APRIRE UN RISTORANTE VICINO A PIAZZA NAVONA – “MARIA ETRURIA” NE APPROFITTA PER LA SOLITA INTEMERATA CONTRO LE FAKE NEWS: “MA CHI CONTROLLA? DOV’È FINITA LA PROFESSIONALITÀ NEL GIORNALISMO?” – ESAGERAZIONE: COME SE L’AVESSERO ACCUSATA DI ESSERSI MAGNATA ER GATTO – IL SELFIE CON OCCHIONI DA CERBIATTA SU INSTAGRAM...

Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica pic.twitter.com/SHsbXGn8u4 — maria elena boschi (@meb) 23 giugno 2019

PD: DALLE RIFORME ALLA CUCINA, RUMORS SU BOSCHI E L'IDEA DI APRIRE UN RISTORANTE

(AdnKronos) - Dalle riforme e la battaglia referendaria alla cucina. Maria Elena Boschi, a quanto si apprende, sarebbe intenzionata a lanciarsi nel mondo della ristorazione. La location sarebbe già stata individuata: via Santa Maria dell'Anima, a due passi da piazza Navona, sfocia su largo Febo, quello dell'hotel Raphael, noto per essere stata la residenza romana di Bettino Craxi. Zona di movida tra ristoranti, bar e locali, frequentata molto anche dai politici. I senatori, in particolare, visto che palazzo Madama è a poche centinaia di metri.

Una nuova impresa per la giovane ex-ministra, volto glamour del renzismo. Ora con l'era Pd di Nicola Zingaretti, Boschi è passata nel campo della minoranza dem. Ma senza stare troppo sotto i riflettori. L'ultima iniziativa politica la scorsa settimana ad Assisi alla riunione dell'area Giachetti, i 'turborenziani' del Pd. In quell'occasione, Boschi ha difeso Luca Lotti, l'altro nome dei tempi d'oro del renzismo.

MARIA ELENA BOSCHI E IL MISTERO DEL RISTORANTE, LA PIDDINA SBROCCA: "IDIOZIA ASSOLUTA"

Come s'infuria Maria Elena Boschi. Tutta colpa di un lancio d'agenzia che dava conto di una notizia con tutta evidenza inesatta - almeno stanno alla reazione della piddina -, ma che per certo non la ricopriva di fango.

L'agenzia in questione dava conto dell'intenzione dell'ex sottosegretaria di aprire un ristorante a Roma. Intenzione smentita con veemenza dalla diretta interessata su Twitter, dove si è sfogata in modo durissimo: "Il lancio di una agenzia dice che voglio aprire un ristorante a Roma. Una idiozia assoluta. Ma come le scrivono? Ma chi controlla? Ma dove è finita la professionalità nel giornalismo? Comunque parto per la mia settimana a Strasburgo, al Consiglio d’Europa. Buona domenica". Una domenica con i nervi a fiori di pelle, per la Boschi.