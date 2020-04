“ILLEGITTIME LE MULTE PER IL VIRUS” – L’AVVOCATO MAURO SANDRI PREPARA UNA CLASS ACTION CONTRO LE SANZIONI COVID – “LE ESPERIENZE DI ALTRI PAESI, IL PARERE DI AUTOREVOLI ESPERTI SANITARI, I DATI CONCRETI STATISTICI CHE ATTESTANO COME NEI PAESI DOVE IL LOCKDOWN NON È STATO ATTUATO NON VI SIANO STATI PIÙ MORTI NÉ PIÙ CONTAGIATI, COSTITUISCONO PROVE INCONFUTABILI DELL'INEFFICACIA DELLE MISURE RESTRITTIVE ITALIANE”

Simona Pletto per "Libero quotidiano"

controlli

Mentre il governo si prepara a togliere i "lucchetti" per liberarci dagli arresti domiciliari, c' e chi affila le armi per avanzare azioni legali collettive contro le sanzioni "Covid 19" staccate ai cittadini per le libere uscite non autorizzate e per i danni causati a imprenditori e commercianti per il lockdown.

Mauro Sandri, avvocato del Foro di Milano e che lavora anche in Germania, esperto di diritto internazionale, il primo in Italia che ha promosso una causa per i risparmiatori danneggiati dal default argentino che ha fatto giurisprudenza, contro le societa di revisione corresponsabili del crack Parmalat, ora si prepara ad una class action che, appena lanciata, ha gia raccolto circa 300 mandati nel giro di pochi giorni.

Avvocato Sandri, qual e il fondamento giuridico della vostra iniziativa?

< >.

Quale e l' obiettivo della vostra iniziativa?

CONTROLLI SULLE STRADE DI ROMA