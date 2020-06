GLI “INCIDENTI” IN SENATO NON SONO UN CASO – IL CONTEGGIO SBAGLIATO A PALAZZO MADAMA SUL DECRETO ELEZIONI È UN MESSAGGIO PRECISO A CONTE – L’UNICO OBIETTIVO DELLO SCHIAVO DI CASALINO È SUPERARE L’ESTATE: A SETTEMBRE L'ITALIA SARÀ IN PIENA EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE E NON SI POTRANNO FARE MANOVRE DI PALAZZO – MA PD E 5 STELLE NON LO SOPPORTANO PIÙ: SE ARRIVA FORTE ALL’ELECTION DAY E SALVINI CROLLA, SARÀ IMPOSSIBILE RISPEDIRLO A FARE L’AVVOCATO DI PROVINCIA…

Questione di numeri, di numero legale o c' è anche qualcos' altro? Per un errore tecnico di conteggio è stato fissato a 149 il numero legale in Senato, quando in realtà doveva essere di 150. Così, dopo che la maggioranza si è salvata per il rotto della cuffia sulla votazione del Dl elezioni, il voto è stato annullato.

Per farla breve, le assenze dalla maggioranza che sostiene il Conte 2 hanno fatto mancare il numero legale, anche se inizialmente era stato concesso e l' Aula di Palazzo Madama aveva votato: 147 voti a favore, due contrari (Emma Bonino per +Europa e Matteo Richetti nel Misto per Azione) con le opposizioni che hanno disertato in toto il voto.

Il giorno dopo il Senato si è dovuto riunire un' altra volta (stavolta senza «incidenti tecnici») e l' Aula ha dato luce verde al Dl Elezioni: così è diventata legge dello Stato il decreto che accorpa in un' unica giornata di voto la data delle elezioni regionali e del referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque? Mica tanto, perché chi frequenta le aule parlamentari da più tempo, qualche «sospetto» su come siano andate realmente le cose ce l' ha: «Con questa votazione hanno cominciato a mandare "messaggi" ben precisi a Conte.

Sono in molti sia tra i 5Stelle che tra le fila del Pd a non sopportare più il Premier ed a preferire una fase di «unità nazionale» per il paese e faranno di tutto per non fargli tagliare serenamente il traguardo elettorale di settembre; perché se il premier arrivasse forte all' election day e Salvini finisse K.o. alle regionali poi diventerà impossibile rispedire "Giuseppi" a fare l' avvocato di provincia. A maggior ragione se passasse, come appare estremamente probabile, il referendum sul taglio dei parlamentari».

Insomma, tra le fila della maggioranza c' è chi sospetta che certi «incidenti di percorso» non nascono per caso. Proprio l' opposto di quanto invece punta a fare Giuseppe Conte: scavallare l' estate per approvare tutto quanto ci chiederà l' Europa. In autunno la crisi economica e sociale sarà talmente forte da costringere l' Italia a chinare la testa e ad accontentarsi di quello che passerà il convento (cioè l' Europa).

Insomma, prendere tempo servirà a stabilizzare e rendere inamovibile il premier e a far digerire, causa emergenza, tutte le misure europee anche quelle più dure ai 5Stelle e all' opinione pubblica e ad azzerare il dissenso dell' opposizione: chi avrà il coraggio di protestare (con il rischio di far impazzire lo spread e di far precipitare ulteriormente la situazione) contro un Premier che sta «salvando» il paese? Ecco perché per chi punta ad un governo di unità nazionale il prossimo mese di luglio sarà cruciale.

