“SALVINI È COME HITLER” - UN ALTRO PRETE, DON ALDO ANTONELLI DI AVEZZANO, ATTINGE A PIENE MANI DALLA MISERICORDIA DEL VANGELO E SDERENA IL LEGHISTA: “CALPESTA IL VANGELO, PORTARE IL ROSARIO È UNA COSA OSCENA! È UN DELINQUENTE E FASCISTA CHE TRASCINA IL PAESE NELLA BASSEZZA DISUMANA. DEVE SCOMPARIRE PER IL BENE DEL PAESE - DICO A TUTTI DI NON VOTARLO! IL PAPA FA BENE A NON RICEVERLO, NON È UN BUON CRISTIANO…”