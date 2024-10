13 ott 2024 15:30

“IO BURATTINAIA DELLE NOMINE? MACCHÉ, MI OCCUPO DEL PARTITO E MIA SORELLA NON SI FA INFLUENZARE NEPPURE DA ME" – ARIANNA MELONI SI TRAVESTE DA AGNELLINO, NEANCHE FOSSE L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO: “IO REGISTA OCCULTA? DECISAMENTE NO E QUESTA DEFINIZIONE È OFFENSIVA. FRATELLI D'ITALIA VANTA UNA STRUTTURA SOLIDA COMPOSTA DA MILITANTI, QUADRI, DIRIGENTI. FACCIO POLITICA DA OLTRE TRENT'ANNI E MI OCCUPO DEL PARTITO NOTTE E GIORNO. IN OGNI CASO, NÉ MIA SORELLA NÉ IL GOVERNO SI FANNO INFLUENZARE DA NESSUNO, ME COMPRESA"