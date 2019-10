“IO GUARDAVO CHECCO ZALONE” - MATTEO SALVINI A “UN GIORNO DA PECORA” SI BEVE UN MOJITO E PARLA DELLA PUNTATA DI REPORT DEDICATA AL CASO SAVOINI: “CHISSENEFREGA SE HA VIOLATO LA PARCONDICIO. CONTE MI HA DELUSO E IERI HA FATTO UNA SUPERCAZZOLA COME ME AL LICEO. MA FATTI UNA TUA VITA” - IL “MAI CON RENZI”, IL “CIUFFO TINTO” DEL PREMIER, I RITROVAMENTI DELLA ISOARDI SUL CELLULARE E IL RAPPORTO CON LA VERDINI: “LEI MI CHIAMA TEO, IO…” – VIDEO

Da “Un giorno da pecora - Radio1”

“Se Report ha violato la par condicio? Ma no, ma chissenefrega, facciano quello che credono. Io ho guardato Checco Zalone”. Lo dice a Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora' Matteo Salvini, che oggi è stato ospite, in diretta dalla sede Rai di Perugia, della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Potrebbe rivederlo in streaming su Raiplay. “Ma perché dovrei farlo? Quando sono a casa e ho tempo mi guardo Sky Pesca, perché amo la pesca”, ha aggiunto il leader leghista a Rai Radio1.

LEGA, SALVINI BEVE UN MOJITO IN DIRETTA A UN GIORNO DA PECORA: BRINDO ALLA VITTORIA IN UMBRIA!

Brinda alla vittoria in Umbria con un mojito, canta 'Bandiera Rossonera' invece che 'Bandiera Rossa', spiega che, a differenza di quanto detto da Elisa Isoardi, sul suo cellulare no c'è mai stato nulla di compromettente e che ora è felicemente insieme a Francesca Verdini, con la quale però non si parla ancora di matrimonio.

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, oggi Matteo Salvini si è lasciato andare anche a tematiche meno politiche, toccando diversi argomenti in compagnia dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Facendo il verso a quello che è stato sicuramente uno dei cocktail dell'anno, almeno per quanto riguarda la politica, i conduttori hanno offerto a Salvini un mojito, fresco, in diretta. “E' il cocktail meno indicato per me che non devo assumere zuccheri. E anche le patatine fritte, che sono salate, non mi fanno bene...”, ha risposto il leghista.

Vuole fare un brindisi all'Umbria col mojito? “Va bene, all'Umbria! E anzi, guardiamo in avanti: all'Emilia Romagna, dove si voterà a gennaio!” Uno come lei ha mai cantato 'Bandiera Rossa'? “No, non penso di averla mai cantata”. Quando 'l'Orchestrina' della trasmissione è partita a suonare l'inno comunista, Salvini ha solo accennato al testo, che ha subito trasformato a modo suo, da tifoso milanista, cantando 'Bandiera Rossonera', come i colori della sua squadra del cuore. La Isoardi, nostra ospite qualche giorno fa – hanno chiesto i conduttori di Un Giorno da Pecora - ci aveva detto che la password del suo cellulare è una data di nascita.

E' vero? “Su questo cellulare qui la password è complicatissima: 1,2,3,4,5,6”. La sua ex fidanzata ci aveva anche detto di aver scoperto qualcosa sul suo telefono che l'aveva fatta arrabbiare...”Sui miei telefoni ci sono tante cose di lavoro ma non trovate altro. Io ho una fidanzata alla volta: escludo che possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avrei avuto relazioni”.

La Isoardi ha detto di averle anche spaccato dei telefonini per questo motivo...”Ma non è vero...Tra l'altro questo telefono ce l'ho da 7/8 anni”. E ora come va l'amore? “Sono felicemente al fianco di Francesca (Verdini,ndr)”. Avete in programma di sposarvi? “Non è in programma, lei è giovane e stiamo bene insieme”. Come la chiama in intimità la sua fidanzata? “Mi chiama Teo oppure amore”.

E lei come la chiama? “Amore”, ha detto Salvini a Un Giorno da Pecora. Durante la puntata c'è stato spazio anche per un siparietto con la showgirl Francesca Cipriani, che più volte ha dichiarato la sua ammirazione per l'ex vicepremier: “Salvini sarebbe il mio uomo ideale, un uomo con tanta forza. Gli uomini di oggi difficilmente sono così", ha detto la Ciprani in collegamento con Un Giorno da Pecora. Se fosse libero, lo corteggerebbe? "Salvini è impegnato, le relazioni vanno rispettate". E Se Salvini la volesse candidare, lei sarebbe disponibile? "Io combatterei. Milano sta diventando invivibile, queste persone irregolari dovrebbero essere mandate via".

SALVINI: MAI CON RENZI, PD-M5S INSIEME? NON GLI PORTERA' BENE. UMANAMENTE DELUSO DA CONTE, MI ATTACCA SEMPRE, SI FACCIA UNA VITA

“Se penso di tornare al governo? Stiamo studiando per farci trovare pronti, prima o poi si tornerà a votare. Se farò il premier? Farò quello che gli italiani mi chiederanno di fare”. Lo dice a Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora' Matteo Salvini, che oggi è stato ospite, in diretta dalla sede Rai di Perugia, della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Accetterebbe di tornare al governo anche facendolo insieme ai Cinquestelle? ““Ci abbiamo provato, basta. Mai più con i 5S”.

E potrebbe mai governare con Matteo renzi? “Lo escludo, non andrò mai al governo con lui”. Si aspettava potesse esserci un esecutivo Pd-M5S? “Libera scelta, secondo me non porterà bene né all'uno né all'altro. E ora non porta bene neanche all'Italia perché oggi hanno certificato che ci sono 5 miliardi di tasse in più in manovra economica”. E' rimasto male dopo la rottura con Giuseppe Conte? “Umanamente - ha detto a Rai Radio1 Salvini - mi ha deluso poi in politica e nella vita bisogna esser pronti a tutto, quindi amen “.

Cosa ha pensato quando il premier in senato l'ha attaccata duramente? “Io sono caratterialmente diverso, anche se forse non sembra. Qualcuno dice: guarda Conte com'è bello, con la pochette, il ciuffo tinto...” Il premier ha i capelli tinti? “Non lo so, lo dico solo perché ha i capelli iperneri, proprio neri neri. Ma anche se fosse....chissenefrega. Lui mi attacca quotidianamente, ma che gli ho fatto? Ma fai il presidente del Consiglio, fatti una tua vita...”, ha concluso il leader del Carroccio a Un Giorno da Pecora.

RUSSIAGATE, SALVINI: CONTE? IERI 'SUPERCAZZOLA' COME ME AL LICEO

“Conte ieri teoricamente doveva giustificare i suoi problemi con i servizi segreti. E di cosa ha parlato? Di me. Un po' come quando al liceo mi interrogavano in fisica o mi chiedevano della disequazione e io partivo con le supercazzole”. Lo dice a Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora' Matteo Salvini, che oggi è stato ospite, in diretta dalla sede Rai di Perugia, della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Il mio vantaggio è che sulla Russia, sugli 007, c'è una bella inchiesta che va avanti da mesi. Non sono io che devo parlare, l'inchiesta mi lascia tranquillo perché io mi fido dei giudici”, ha aggiunto il leader del Carroccio a Rai Radio1.

