13 feb 2022 13:45

“IO PENSO POSITIVO…NO, NO, NO, È NEGATIVO” – IL VIDEO STRACULT DI SALVINI CHE ANNUNCIA LA GUARIGIONE DAL COVID CON UNA GAG-ATA NON MEMORABILE SULLE NOTE DI JOVANOTTI – MA C’E’ DA CAPIRLO: DOPO 10 GIORNI CHIUSI IN CASA, SI RISCHIA DI SCAPOCCIARE - SALVINI ERA RISULTATO POSITIVO AL COVID LO SCORSO 3 FEBBRAIO, MENTRE SI STAVA RECANDO ALLA CAMERA PER IL GIURAMENTO DI MATTARELLA - VIDEO