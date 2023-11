“IO LA PIÙ INFLUENTE D’EUROPA? SI FIGURI COME SIAMO MESSI” – GIORGIA MELONI FA BUON VISO A CATTIVO GIOCO DI FRONTE ALLA CLASSIFICA DI “POLITICO”, CHE L’HA INCORONATA AL PRIMO POSTO TRA I LEADER “DOERS” (ESECUTORI) DELL’UE: “HO SMENTITO I PRONOSTICI ANCORA UNA VOLTA” – MA L’ARTICOLO, IN REALTÀ, È UN CALCIONE DEL SEDERE: LA DUCETTA VIENE DEFINITA “CAMALEONTICA”, ED È APPREZZATA PERCHÉ FA IL CONTRARIO DI QUANTO PROMESSO…

MELONI, IN EUROPA HO SMENTITO I PRONOSTICI

giorgia meloni ospite allo speciale sulal mafia di porta a porta 4

(ANSA) - "Ho banalmente smentito i pronostici, lavorando e dimostrando che puoi essere credibile e rispettato se dici quello che pensi e che gli altri non hanno il coraggio di dire". Così la premier Giorgia Meloni ha commentato la scelta di Politico di indicarla come la leader più influente d'Europa.

"Si figuri come siamo messi..." ha inizialmente scherzato Meloni rispondendo a Bruno Vespa nello speciale di Porta a Porta. "Se lo merito non lo posso dire - ha detto -. Ho smentito i pronostici ancora una volta: quando da primo ministro sono arrivata in Europa mi si guardava come fossi una specie di marziano, un mostro, un'impresentabile...".

GIORGIA MELONI , IL CAMALEONTE - DA POLITICO

MELONI? UN “CAMALEONTE”! – MA QUANTO SI E' INCAZZATA LA DUCETTA CON I SUOI GERARCHI DI PALAZZO CHIGI! SULLE PRIME, IL GIUDIZIO DI POLITICO.EU, CHE L'HA ELETTA AL NUMERO UNO DEI “DOERS” (GLI ESECUTORI) IN EUROPA, E' STATO SBANDIERATO DAI SUOI BALILLA COME UN GRAN RICONOSCIMENTO - POI, MELONI HA SBARRATO GLI OCCHIONI LEGGENDO L'ARTICOLO COMPLETO E HA CAPITO CHE SI TRATTAVA DI UN BEL CALCIO NEL SEDERE – MELONI È SÌ PRIMA, MA PERCHÉ È “CAMALEONTICA”: AD ESSERE APPREZZATO IN UE È IL FATTO CHE STA FACENDO ESATTAMENTE IL CONTRARIO DI QUANTO PROMESSO DURANTE GLI ANNI DELL'OPPOSIZIONE E IN CAMPAGNA ELETTORALE - È LO STESSO ARGOMENTO UTILIZZATO DA SALVINI, CHE STA PROVANDO A FARLA PASSARE DA TRADITRICE DEI SOVRANISTI, LOGORANDOLA DA DESTRA - L'ARTICOLO INTEGRALE

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/meloni-ldquo-camaleonte-rdquo-ndash-ma-quanto-si-39-incazzata-376181.htm

L ARTICOLO DI POLITICO SU GIORGIA MELONI CAMALEONTE giorgia meloni ospite allo speciale sulal mafia di porta a porta 6