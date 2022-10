“IO PRESIDENTE DELLA CAMERA? È ANCORA IN DIVENIRE, LA NOTTE È LUNGA” – IL VICE SEGRETARIO DELLA LEGA, LORENZO FONTANA, SCHERZA SULLA SUA CANDIDATURA ALLO SCRANNO PIÙ ALTO DI MONTECITORIO: “NON SO NIENTE, SO DI GIORGETTI ALLA JUVE E IO AL VERONA” – ULTRA CONSERVATORE SU ABORTO, FAMIGLIA E DIRITTI LGBT, DA EUROPARLAMENTARE SI PRESENTÒ CON MAGLIETTA “NO SANZIONI ALLA RUSSIA”: IL RITRATTO

«Non so niente, so di Giorgetti alla Juventus e io al Verona». Il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana ha risposto con una battuta a chi gli domandava dell’ipotesi di una sua elezione alla presidenza della Camera. «È ancora in divenire, la notte è lunga», ha aggiunto poi, prima di dirigersi verso gli uffici del gruppo della Lega alla Camera, così come vari altri deputati leghisti fra cui Riccardo Molinari, Federico Freni, Claudio Durigon e Massimo Bitonci.

Il leghista Lorenzo Fontana potrebbe diventare il nuovo presidente della Camera. La Lega punta infatti proprio su di lui come successore di Roberto Fico sullo scranno più alto di Montecitorio. Veronese, 42 anni, Fontana è stato già ministro per la famiglia e le disabilità e poi ministro per gli affari europei nel governo Conte I. È inoltre vicesegretario federale della Lega dal 26 febbraio 2016 e deputato per la Lega dal 2018. Nella sua carriera ha inoltre ricoperto la carica di vicepresidende della Camera. Insomma un esponente di spicco del Carroccio a cui sono stati già affidati incarichi di un certo peso.

Sul suo curriculum leggiamo che si è laureato in Scienze Politiche a Padova e in Storia all'Università Europea di Roma. È iscritto all'albo dei giornalisti come pubblicista e ha iniziato la sua carriera nelle istituzioni come consigliere comunale a Verona. Nel 2009 ha fatto il grande salto con l'elezione al Parlamento Europeo per la Lega. Cinque anni dopo, nel 2014, Fontana è stato rieletto per un secondo mandato. Nel 2018 arriva anche l'elezione alla Camera dei deputati e la carriera del leghista fa un ulteriore scatto.

Fontana è cattolico e ha espresso posizioni piuttosto conservatrici su aborto, famiglia e diritti Lgbti. La famiglia per Fontana è sacra. "La mamma si chiama mamma (e non genitore 1)" e "il papà si chiama papà (e non genitore 2)" si legge ad esempio in una lettera inviata nel 2018 al quotidiano "Il Tempo" nella quale si batte contro "la furia dell'ideologia relativistica".

Le famiglie arcobaleno? "Perché esistono le famiglie Arcobaleno?" rispose Fontana al "Corriere della Sera" dopo la sua nomina a ministro per la famiglia. Nella stessa intervista il neo ministro sottolineò la necessità di "potenziare i consultori per cercare di dissuadere le donne ad abortire" e incentivare la natalità. Affermazioni che all'epoca fecero rumore. Sull’aborto Fontana ha spiegato che "in molti casi è per una preoccupazione economica che alcune donne decidono di non avere figli. Mi piacerebbe che lo Stato fosse più vicino a queste donne per far capire loro che, nel dubbio, un figlio è meglio farlo".

