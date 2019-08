FERMI TUTTI! COL GOVERNO DEI ''BUONI'' GIALLO-ROSSI SI POTRÀ FARE PIÙ DEFICIT. LO PROMETTE RENZI, IN BARBA ALLE SUE GRIDA DI SPREAD E SFASCIO DEI CONTI QUANDO SALVINI CHIEDEVA PIÙ INVESTIMENTI - ANCHE SULL'IVA È TUTTO INGIGANTITO AD ARTE. SONO ANNI CHE SI STERILIZZANO LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA, TRIA TRANQUILLIZZA SUI CONTI, E BRUXELLES E' PRONTA A ESSERE ''GENEROSA'' SENZA LA LEGA TRA I PIEDI - INSOMMA, IL GOVERNO SE NASCE E' PER FAR FUORI SALVINI, PRENDERE IL POTERE E SALVARE LE POLTRONE DI RENZIANI E GRILLINI AL SECONDO MANDATO. IL TERRORISMO SULL'ECONOMIA SERVE A QUESTO